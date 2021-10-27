全人类共同价值反映了各国人民的共同事业、共同理想、共同追求，是不同国家、不同民族、不同文明的最大公约数

“我们应该大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同为建设一个更加美好的世界提供正确理念指引。”10月25日，习近平主席在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话，再次强调弘扬全人类共同价值，为共建一个更加美好的世界提供正确理念指引，充分彰显中国负责任大国的担当。

理念决定方向，思想决定行动。当今世界正面临百年未有之大变局，共建更加美好的世界是各国共同的追求。习近平主席提出构建人类命运共同体，为共建更加美好的世界指明了方向和路径。2015年9月，习近平主席在第七十届联合国大会一般性辩论上首次提出全人类共同价值，强调“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标”。此后，习近平主席又在多个重要双多边场合进行深刻阐释，体现了中国对全人类共同价值的坚守和践行。全人类共同价值反映了各国人民的共同事业、共同理想、共同追求，是不同国家、不同民族、不同文明的最大公约数，得到国际社会越来越多的认可和支持。

和平与发展是人类的永恒期望，是世界各国的共同事业，也是当今时代的主题。和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。维护比金子还珍贵的和平，是每个国家都应该肩负起来的责任。没有和平，发展就无从谈起。发展是解决一切问题的总钥匙，是增进人类福祉的重要前提。没有发展，和平就失去了基础。在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求自身发展中着力促进各国共同发展，不断扩大共同利益汇合点，就能让发展成果惠及世界各国。

追随习近平主席的外交步伐，可以清晰看到中国为建设持久和平、共同繁荣世界的深邃思考和务实行动。“和平、发展、进步的阳光足以穿透战争、贫穷、落后的阴霾”“让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当”……国际舞台上，习近平主席一次次以立己达人、兼善天下的境界胸怀，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标，呼吁并推动各方共促和平、共谋发展。

联合国的成立是人类和平与发展事业的里程碑事件。新中国恢复在联合国合法席位，使世界和平与发展的力量空前壮大。50年来，中国人民始终同世界各国人民团结合作，维护国际公平正义，为世界和平与发展作出了重大贡献。有着14亿多人口的中国坚持走和平发展道路，集中力量办好自己的事，本身就是对世界和平发展的重大贡献。中国人民热爱和平，深知和平安宁的珍贵，始终奉行独立自主的和平外交政策，主持公道，伸张正义，坚决反对霸权主义和强权政治。中国人民坚定支持广大发展中国家维护自身主权、安全、发展利益的正义斗争。中国人民致力于推动共同发展，从“坦赞铁路”到“一带一路”，向发展中国家提供力所能及的帮助，不断以中国发展为世界提供新机遇。

正如习近平主席在会见联合国秘书长古特雷斯时所强调的，中国同联合国合作50年，很重要的一条经验，就是要始终如一坚守联合国理想，坚定不移走多边主义道路，诚心诚意为世界和平与发展作出贡献。面对风云变幻的国际形势和层出不穷的全球性挑战，世界各国应该真正将和平与发展视为共同事业，加强团结而不是制造隔阂、推进合作而不是挑起冲突。站在新的历史起点，中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者，愿同世界各国一道，携手为实现世界永续和平发展、推动构建人类命运共同体而不懈奋斗！

《 人民日报 》（ 2021年10月27日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)