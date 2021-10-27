据新华社多哈10月25日电 当地时间10月25日，国务委员兼外长王毅在访问卡塔尔期间在多哈会见阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔。

王毅表示，当前，阿富汗正处在由乱转治的关键阶段，需要国际社会更多理解支持，也希望阿塔进一步展现开放包容，团结阿各民族、各派别共同致力于和平重建，切实保护妇女儿童权益，奉行睦邻友好政策，建设符合人民愿望、顺应时代潮流的现代化国家。王毅说，中方一贯尊重阿富汗主权、独立和领土完整，支持阿人民自主决定国家命运和选择发展道路。中方从不干涉阿内政，从不谋取私利，从不谋求势力范围，坚定奉行面向阿全体人民的友好政策，支持阿富汗稳局重建的努力。中方重视当前阿国内面临的人道主义困难，敦促美西方解除制裁，呼吁各方理性务实同阿塔接触，助力阿走上良性发展道路。中方愿继续在力所能及的范围内，提供人道主义物资援助。

王毅强调，“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成现实威胁，也对阿富汗国内稳定和长治久安造成危害，希望并相信阿塔会彻底同“东伊运”等一切恐怖组织划清界限，采取有效措施坚决予以打击。

巴拉达尔介绍了当前阿富汗局势并表示，阿大局可控向好，各级政府逐步建立，政令畅通，正在努力工作以满足人民的需要。阿将汲取历史经验，走符合本国国情的发展道路，已经并将继续采取包容性措施，扩大政权的代表性。阿塔愿加大力度保护妇女儿童权益，不会剥夺其受教育和工作权利。

巴拉达尔强调，中国是阿富汗重要邻国，感谢中方在阿困难时期所展现的尊重和友善。奉行对华友好政策是阿塔坚定选择，希望加强各领域对华合作。阿塔高度重视中方的安全关切，将坚决履行承诺，说到做到，决不允许任何人、任何势力利用阿领土做危害中国的事情。

《 人民日报 》（ 2021年10月27日 04 版）

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