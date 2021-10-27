10月25日，国家主席习近平在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话。接受本报记者采访的国际人士认为，50年来，中国为世界和平与发展事业作出重要贡献，期待中国为实现全球共同发展、推动构建人类命运共同体贡献更多力量。

俄罗斯亚太研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫说，新中国恢复在联合国合法席位对世界产生深远影响。50年来，中国全面深入参与联合国维和、裁军、环保等各领域工作，在维护世界和平、促进共同发展、坚持多边主义、维护以联合国为核心的国际体系等方面发挥了重要作用。在新冠肺炎疫情、气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战面前，中国倡导构建人类命运共同体，为全球治理作出新贡献。

哥伦比亚外事大学教授莉娜·卢娜表示，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界是各国的共同追求。中国在维护多边主义、完善全球治理方面的作用日益凸显，中国倡议为国际社会合作应对全球性挑战注入力量。共建“一带一路”为实现沿线国家和地区共同发展带来机遇。

西班牙智库“知华讲堂”专家恩里克·凡胡尔表示，当前，全球发展充满不确定性，中国主张有助于增强各国信心，推动世界共同努力解决全球性问题。“期待中国在疫后经济复苏、应对气候变化等领域发挥更重要作用，贡献更多中国力量。”

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，50年来，中国实现了自身发展，世界也从中国发展中受益。各方应与中方携手合作，维护和践行真正的多边主义。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，中国积极参与全球治理、践行多边主义，不断通过深化改革、扩大开放维护和加强多边合作，实现互利共赢，为世界发展不断提供中国智慧与中国经验。

哥伦比亚哥中友好协会主席普亚纳表示，新中国恢复在联合国合法席位使得联合国的代表性大大加强，使其能够更有效地发挥作用。中国与各国广泛合作，践行真正的多边主义，促进了世界的和平与发展。

联合国工业发展组织总干事李勇表示，中国对工发组织平台上的南南合作和三方合作支持不断深化，正通过各种渠道共同推动非洲国家实现2030年可持续发展议程。期待今后中国与工发组织合作结出更多硕果。

联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆表示，中国在应对气候变化方面发挥着引领作用，为《巴黎协定》的达成和落实作出重要贡献。中国的绿色发展经验可为各国借鉴，中国推动共建绿色“一带一路”，不断壮大全球环境治理合力。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，中国坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，强调坚持真正的多边主义，通过自身发展为推进联合国各项重大目标的实现作出巨大贡献。期待中国继续发挥作用，分享中国经验，推动2030年可持续发展议程有效落实。

尼日利亚前驻联合国副代表乌斯曼·萨尔基表示，50年来，中国始终站在发展中国家一边，维护广大发展中国家正当权益。在共建“一带一路”框架下，中国与沿线国家和地区开展互利合作，让发展成果惠及各国人民，树立了负责任大国形象。

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示：“中国为许多国家提供强有力的抗疫支持，拉动疫后世界经济复苏，在应对全球危机上发挥了独一无二的作用。中国倡导携手构建人类命运共同体，将为世界持久和平与共同繁荣作出新贡献。”

（本报北京、莫斯科、里约热内卢、马德里、约翰内斯堡、柏林、华盛顿、阿布贾、墨西哥城、曼谷10月26日电 记者龚鸣、张光政、吴杰、毕梦瀛、姜波、闫韫明、李强、李志伟、姜宣、谢佳宁、刘慧）

《 人民日报 》（ 2021年10月27日 02 版）

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