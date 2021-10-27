本报记者 王骁波

实施数千个成套和物资援助项目，开展上万个技术合作和人力资源开发项目，2021年以来对外提供超15亿剂新冠疫苗……

国务院新闻办公室10月26日举行发布会，介绍中国抗疫援助及国际发展合作情况。发布会上，国家国际发展合作署有关负责人表示，1950年以来，中方已向160多个国家提供了各种类型的援助，未来，中国将以健康为优先、绿色为重点、民生为要旨、多边主义为引领，推动国际发展合作助力构建人类命运共同体。

国家国际发展合作署署长罗照辉说，中国不仅实现抗疫斗争和经济恢复“双领先”，还开展了新中国成立以来援助时间最长、涉及范围最广的紧急人道主义救援行动，“今年以来，中国已经向106个国家和4个国际组织提供了超过15亿剂疫苗，为防控疫情、引领抗疫国际合作发挥了重要作用。”

针对中国疫苗安全性有效性问题，国家国际发展合作署副署长邓波清表示，从科学角度看，世界卫生组织已将中国国药和科兴疫苗列入紧急使用清单，这是国际权威组织从专业角度给予的认可；从实践看，中国国内大范围接种，让疫苗的安全性和有效性得到了充分验证，国际上对中国疫苗充满信心，国际科学研究和各国的临床数据也提供了有力的支撑。

从杂交水稻到菌草种植，从青蒿素到新冠疫苗……数十年来，一张张中国对外援助的“名片”，书写了中国助力各国共同发展、改善民生福祉的生动故事。

气候变化是大自然对人类敲响的警钟。国家国际发展合作署副署长张茂于说，近8年来，中方共实施应对气变援外项目200多个，包括巴基斯坦国会大厦太阳能供电项目等约70个减缓气变类项目和应对尼泊尔洪灾、斐济飓风等约150个适应气变类项目。

近年来，中国在南南合作援助基金下，与联合国多个组织开展合作，在50多个国家实施粮食援助、灾后重建、难民救助、妇幼卫生等领域的发展合作项目。中方与瑞士、葡萄牙、英国、美国、澳大利亚、新西兰等国共同围绕农业、卫生等民生领域，实施符合受援方需求的三方合作项目。

《 人民日报 》（ 2021年10月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)