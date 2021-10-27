新华社多哈10月26日电 当地时间10月26日，国务委员兼外长王毅在多哈同卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德举行会谈。

王毅说，中卡互为重要战略伙伴。中方赞赏卡方坚持对华友好并致力于深化双方合作，愿同卡方一道，落实好两国元首重要共识，高质量共建“一带一路”，早日签署实施方案，拓展双方各领域合作，推动中卡战略伙伴关系不断取得新进展。

王毅表示，中方赞赏卡方积极斡旋，在阿富汗问题上发挥独特作用，愿同卡方加强战略沟通协调，共同维护发展中国家正当权益，为地区和平稳定和世界繁荣发展作出贡献。希望卡方积极参与“全球发展倡议”，尽早加入《中阿数据安全合作倡议》，共同促进全球可持续发展和数字经济健康发展。

穆罕默德表示，卡中关系近年来实现巨大飞跃。卡方高度赞赏中方坚持不干涉内政的原则，坚持大小国家一律平等。卡方愿同中方一道，在共建“一带一路”框架内拓展互利合作。中国是卡方在亚洲最重要的投资目的地，卡方愿加大对华投资，并积极探讨开展三方合作。穆罕默德强调，卡方支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，愿积极对待《中阿数据安全合作倡议》。

双方还就阿富汗局势交换意见，一致认为国际社会应采取实际行动，缓解阿可能出现的人道危机，推动阿局势朝着有利于维护阿富汗稳定，有利于地区和平安全的方向发展。

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