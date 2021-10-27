新华社联合国10月26日电 中国常驻联合国代表张军25日在“我们的共同议程”联合国大会非正式全会上发言，呼吁国际社会践行多边主义，推进全球合作。

张军说，联合国秘书长提交的“我们的共同议程”报告围绕当今世界和未来世代的重大挑战，提出了一系列重要的主张和倡议，具有前瞻意义。中方期待联合国会员国共同努力，深入讨论，用实际行动践行多边主义，推进全球合作。

张军说，要始终把推进全球发展作为优先事项。新冠疫情冲击全球减贫成果，发展鸿沟持续扩大，发展中国家面临更大困难。在报告后续工作中，应当把发展问题置于更加突出位置，坚持以人民为中心，促进而不是影响可持续发展议程的落实，更不能导致进程逆转。应当高度重视并聚焦发展中国家实际需求，重点推进减贫、互联互通、粮食安全、绿色发展、数字经济等领域合作。要形成可量化、可监督、可核查的制度安排，确保发达国家切实履行在发展筹资、气候融资等方面承诺。中方将结合习近平主席提出的“全球发展倡议”，深入参加国际合作，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

张军说，要更有效地应对全球性挑战。面对新冠疫情冲击、不平等鸿沟扩大、气候变化、经济衰退等挑战，加强有效的全球治理体系日益紧迫。后续工作中，既要探讨搭建新平台的可行性，也要充分利用现有机制，以结果为导向，重在提高效率，避免重复劳动，造成资源浪费和财政紧张，共同打造更多公共产品，让每一个国家每一个人都公平受益。中方欢迎报告提出的新冠疫情“全球疫苗接种计划”。

张军说，要促进最广泛的团结合作。各国应重申对《联合国宪章》宗旨和原则的承诺，平衡推进联合国在安全、发展、人权三大领域工作，各机构各司其职。围绕报告的后续讨论要坚持会员国主导，有序平衡推进。中方支持报告高度关注妇女和性别平等问题，欢迎青年更多参与联合国工作。关于联大就报告落实通过简短程序性决议，中方认为应展开深入讨论，在协商一致基础上通过。

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