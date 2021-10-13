新华社北京10月13日电 综述：描绘人类高质量发展美丽图景 凝聚构建地球生命共同体强大合力——多国人士高度评价习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话

新华社记者

国家主席习近平12日下午以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。多国专家学者和政府官员高度评价习近平主席的主旨讲话，认为讲话提出开启人类高质量发展新征程的重要倡议，为共同构建地球生命共同体凝聚强大合力，中国负责任大国的担当为推进全球生态文明建设注入新的动力。

中国倡议凝聚共识

多国人士表示，他们非常赞同习近平主席关于开启人类高质量发展新征程的倡议，认为讲话凝聚力量，推动国际社会共同构建地球生命共同体。

美国加利福尼亚州拉弗尼大学生物学教授杰伊·琼斯说，他完全赞同习近平主席所提出的携手同行、开启人类高质量发展新征程的倡议。构建人与自然和谐共生的地球家园，将以生态文明建设为引领，开辟出人类未来发展的新道路。

沙特阿拉伯新闻部国际媒体处总监侯赛因表示，此次大会的召开恰逢其时。习近平主席在讲话中提出关于开启人类高质量发展新征程的倡议与沙特的“绿色中东”“绿色沙特”等倡议有共同之处。共建地球生命共同体应是人类共同的目标，也是保持人与自然和谐相处、实现可持续发展的关键，这需要每个国家不懈努力。

总部在美国的自然资源保护协会总裁兼首席执行官马尼什·巴普纳说，习近平主席提出的倡议和宣布的举措将为应对全球生物多样性丧失和气候变化危机作出重要贡献。中国在增强发展中国家生物多样性保护方面迈出关键一步。

日本立命馆大学教授周玮生表示，习近平主席在讲话中提出的倡议非常重要。人类只有与自然和谐共生，发达国家和发展中国家只有互相合作、取长补短，永续发展才能实现。

印度尼西亚智库印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，习近平主席强调，以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展。中国多年来大力推动绿色产业发展以减少温室气体排放，这一具有前瞻性的做法，为发展中国家避免走先污染后治理的老路提供了启示。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，习近平主席的讲话为推进全球生态文明建设注入了信心和动力，为国际社会应对气候和环境挑战提供了中国方案。世界各国必须携手应对当前气候变化问题，通过国际合作保护生物多样性。以绿色转型为驱动，才能推动全球可持续发展，才能构建经济与环境协同共进的地球家园。

中国理念带来启迪

多国人士表示，习近平主席强调的生态文明建设这一理念对全世界而言都具有重要价值，为推进全球生态环境保护和可持续发展注入新的动力。

世界自然基金会总干事兰贝蒂尼说，习近平主席的讲话再次强调生态文明建设的重要理念，此次大会向全世界传递了清晰的信息，我们需要发展，但在发展过程中要向最不发达经济体提供支持，今后的发展不应以影响和损害环境为代价。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，习近平主席在讲话中强调，将持续推进生态文明建设。生态文明这一理念对全世界而言都有重要价值，人类的发展需要实现人与自然的和谐共生。

俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯国际事务委员会专家弗拉基米尔·涅日丹诺夫的话报道说，生态文明包含在中国梦的概念中，也包含在人类命运共同体理念内，在“一带一路”倡议框架内还有“绿色丝绸之路”等。中国可以在“一带一路”倡议下有效推动生态议程。

澳大利亚格里菲斯大学气候行动中心主任布伦丹·麦基在谈到中国正式设立第一批国家公园等举措时说，良好生态系统带来的好处也可以用经济价值来衡量，经济发展不必以牺牲自然为代价，健康的生态系统和国家公园将成为国家和地方经济的重要组成部分。

博茨瓦纳前环境、自然资源保护与旅游部长基措·莫凯拉表示，习近平主席关于生物多样性保护的主张为保护生态环境注入新动力。中国在运用科学技术保护生态环境方面取得了很多成就，向世界展现了保护生物多样性和可持续利用的重要性和方法。

韩中城市友好协会会长权起植说，此次大会向世界传递了积极的信号，那就是原来以损害自然环境为代价谋求经济发展的方式应积极转变为追求经济与环境协同共进的生态文明建设。中国负责任的生态环境政策和保护生物多样性的努力，受到国际社会的广泛欢迎与积极肯定。

中国行动树立典范

多国人士为习近平主席宣布中国将成立昆明生物多样性基金和设立国家公园等举措感到鼓舞，赞扬中国树立了典范，认为各方应积极回应，保护人类共同的地球家园。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，发展中国家肩负着发展经济和保护环境的双重任务，更需要帮助和支持。中国提出提供资金帮助发展中国家保护生物多样性，这是中国持续推进全球生态文明建设的务实举措，让人们看到中国保护生物多样性的诚意。

印度科学与环境中心环境信息和传播部门高级主管桑托什认为，习近平主席的讲话表明了中国在维护良好生态、推动可持续发展方面的决心。他同时为习近平主席宣布中国将成立昆明生物多样性基金感到鼓舞，期待各方积极响应，切实保护人类共同的地球家园。

法国中国问题专家莱娅·贝西表示，习近平主席的讲话让世界看到中国的决心和信心，宣布的重大举措极为关键，包括中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，以及中国正式设立保护面积达23万平方公里的国家公园等。中国在保护生物多样性、保护生态环境方面已成为世界的典范。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，习近平主席在讲话中宣布成立昆明生物多样性基金，是中国在保护生物多样性领域为国际社会作出的新的贡献，值得各国学习。中国提出的生态文明理念对各国达成全球生物多样性目标至关重要，表明在保护生物多样性领域，中国已在发挥重要引导作用。

埃及环境部长生物多样性问题顾问穆斯塔法·富达说，发展中国家的生物多样性正面临严重破坏，急需可持续的解决方案。中国提出成立昆明生物多样性基金支持发展中国家保护生物多样性，这一消息令人振奋。中国始终在尽最大努力为保护生物多样性作出自己的贡献。

俄罗斯自然资源和生态部社会委员会专家伊戈里·什科拉久克说，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业意义重大，希望发达国家也能为这项基金注资。

文莱资深媒体人贝仁龙指出，保护生物多样性需要国际社会投入大量资金，发展中国家更急需资金支持。中国将率先出资，充分展示了诚意，为世界各国作出表率，为全球生物多样性保护事业注入强大动力。（参与记者：徐兴堂、胡晓光、黄恒、张家伟、刘万利、王海洲、胡冠、滕军伟、张代蕾、梁希之、黎华玲、唐霁、邢建桥、陈威华、赵焱、陆睿、杜白羽、郭丹、赵旭、郝亚琳、吴丹妮、张远、薛飞、郑世波、斯韦特兰娜）

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