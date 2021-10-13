人民网北京10月13日电 （记者王海林）10月11日，全球化智库（CCG）与施普林格·自然出版集团联合发布新书《共识还是冲突？——21世纪的中国与全球化》，并分享书中关于全球化面临的新挑战和全球治理问题的洞察与思考。

外交部前副部长、CCG联席主席何亚非认为，当前，百年未有之大变局进入加速期，传统安全威胁与非传统安全威胁相互叠加，多重危机集中爆发，对人类构成了生存性的挑战。当今最为严峻的全球性挑战非新冠疫情莫属，它与地缘政治相互纠缠，对国际秩序的冲击前所未有。世界处于历史性的转变时期，国际秩序自然也需要重构，各国在这个阶段需要重新思考自身的定位。

新冠疫情对国际秩序的冲击和影响比2008年全球金融危机有过之而无不及。目前，受新冠疫情影响，世界经济持续衰退、全球贫困人口2020年新增1.2亿。何亚非表示，在大国关系紧张、部分竞争加剧的背景下，以联合国为核心的国际体系及其全球治理体系，特别是世界卫生组织等联合国专门机构，在协调国际社会共同应对新冠疫情等全球性挑战上，面临重大压力。如何再次凝聚国际合作共识、克服各种冲突的障碍？大变局和新时代呼唤以全人类共同价值和真正多边主义为基础积极构建人类命运共同体。

“共识还是冲突？这不是一个选择题，因为答案已经明了。”何亚非说。

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