人民网北京10月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

深圳卫视记者：据了解，印度副总统奈杜近日赴所谓“阿鲁纳恰尔邦”访问。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在中印边界问题上的立场是一贯的、明确的。中国政府从不承认印度单方面非法设立的所谓“阿鲁纳恰尔邦”，坚决反对印度领导人赴上述地区访问。

中方敦促印方切实尊重中方重大关切，停止采取任何使边界问题复杂化、扩大化的举动，不要做有损双方互信和双边关系的事情，以实际行动维护中印边境地区和平稳定，推动中印关系重回健康稳定发展的轨道。

中新社记者：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫12日表示，俄罗斯同世界上绝大多数国家一样，认为台湾是中华人民共和国的一部分，始终并将继续以此为出发点制定对外政策。中方对此有何评论？

赵立坚：我们高度赞赏拉夫罗夫外长有关涉台表态。

我愿重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。

我们相信，中方维护国家主权和领土完整、反对分裂、实现国家统一的正义事业，必将继续得到包括俄罗斯在内的国际社会的理解和支持。我们愿继续同俄方共同恪守“四个相互坚定支持”共识，中方坚定支持俄方为维护主权和政权安全、反对外部干涉付出的努力。

《环球时报》记者：10月11日至15日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第一阶段会议在昆明举行。我们注意到，《生物多样性公约》目前已成为缔约国数量最多的国际环境公约之一。美国在上世纪90年代签署该公约后却一直没有完成批准程序。中方对此有何评论？

赵立坚：在1992年巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，《生物多样性公约》向所有国家开放签署。多年来，该公约在全球生态多样性保护事业上发挥着突出的指导作用，并发展成为全球加入国家最多的国际环境公约之一。

《生物多样性公约》共有196个缔约方，但我们注意到有一个国家在签署该公约近30年后仍未批准，且未宣布有批约的计划，那就是美国。有评论称，环境保护和大资本家利益有所冲突，美国并不愿意为了全球公共利益而作出一些让步和牺牲。作为全球第一大国，美国的缺位对全球保护生物多样性、防止物种灭绝所作努力造成了伤害。

一段时间以来，美方在多个国际场合呼吁各国团结，共同采取行动应对挑战。美方应尽早改变参与国际事务时的功利做法，承担起应有的国际责任和义务，切实从全球人民的福祉出发，以实际行动取信于国际社会。

总台央广记者：据报道，在当地时间12日举行的第八届俄罗斯国家杜马第一次全体会议上，“统一俄罗斯党”推举的候选人沃洛金再次当选国家杜马主席。中方对此有何评论？

赵立坚：国家杜马选举是俄罗斯国家政治生活中的一件大事。作为全面战略协作伙伴，中方乐见俄罗斯新一届国家杜马顺利组建完成。栗战书委员长已第一时间向沃洛金主席表示祝贺。立法机构交往是中俄关系的重要组成部分，中方愿同俄方继续深化两国立法机构合作，不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

《北京日报》记者：据报道，美国国防部前首席软件主管官员夏兰日前称，中国在人工智能、机器学习、网络能力等关键领域不断进步，正占据全球主导地位。他将于未来几周就中国对美网络霸权威胁向国会作证。另有美方民调显示，大多数美国人将中国和俄罗斯视为对美网络安全的主要威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：中国政府高度重视网络安全问题，致力于不断提升国家网络安全水平。本周恰逢2021年中国国家网络安全宣传周。今年的活动主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”。政府、企业、社会组织、广大网民共同参与、共同构筑网络安全防线。

网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身。维护网络安全是国际社会的共同责任。我们反对任何形式的网络攻击，反对任何机构或个人借网络安全问题向中国泼脏水，反对个别国家一味追求本国优先，动辄以网络安全为名抹黑他国，蒙蔽人民。各国应在网络安全问题上相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上，加强对话合作，共同应对网络威胁，真正让数字技术给人民带来福祉。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗在主持高级别会议时，指示有关部门采取一切措施，为中国投资者进行中巴经济走廊项目下的经济特区建设提供便利。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏伊姆兰·汗总理和巴基斯坦政府对中巴产业合作的高度重视和为此作出的积极努力。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。产业合作是中巴经济走廊合作的重要组成部分。中方愿同巴方保持密切沟通，形成高效务实的合作机制，推动两国产业合作深入发展，共同构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

彭博社记者：据报道，哈佛大学的中文课程项目将从北京转移至台北开展。项目主任称，此举原因为中国大陆“不友好的环境”。外交部对此有何评论？

赵立坚：我不掌握你提到的有关情况，请你向主管部门询问。我要强调的是，中方一贯欢迎外国留学生来华学习进修，高度重视保护留学生的合法权益，积极回应留学生的合理关切和诉求。我们反对任何将人文交流政治化的做法。

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