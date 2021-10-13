新华社北京10月13日电 新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕近日在新加坡《海峡时报》发表署名文章，批驳西方政客声称“应对气候变化全靠中国和印度两个新晋排放大国”的错误观点，呼吁民众不要受西方不公平、不公正视角的影响。文章还高度评价中国应对气候变化的行动和贡献。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会将于10月31日至11月12日在英国格拉斯哥举行。大会召开之前，针对有西方政客在新闻节目中就气候变化问题指责中国和印度，马凯硕在这篇题为《气候正义：真实的故事》的文章中说，关于气候变化，民众需要知道几方面真相。

首先，气候变化的发生不仅由新兴发展中国家排放温室气体造成，更是工业革命以来西方发达国家温室气体排放“存量”的结果。如果将“存量”计算在内，世界上最大的排放国是美国。数据显示，美国累计贡献了全球二氧化碳排放“存量”的25%，远高于中国、印度等发展中国家。

第二，从人均二氧化碳排放量来看，中国和印度大幅低于欧美发达国家。2019年全球主要国家和地区人均二氧化碳排放量统计数据显示，加拿大人均排放18.6吨，澳大利亚人均排放17.1吨，美国人均排放15.5吨，而中国和印度的人均排放量分别仅为7.4吨和1.9吨。

第三，在应对气候变化问题上，美国等西方国家做得还远远不够，而中国不仅履行了承诺，还加强承诺。中国领导人在第75届联合国大会期间提出，中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。相比之下，美国在历史上曾屡次出尔反尔，签署应对气候变化的协定后又单方面退出，破坏了全球在应对气候变化方面的努力。

(责编：高歌、杨牧)