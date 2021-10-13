新华社昆明10月13日电（记者高敬 赵珮然）13日下午，2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议在云南昆明闭幕，会议正式通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。

“昆明宣言”是此次大会的主要成果。宣言承诺，确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

宣言承诺，各国政府继续合作推动将保护和可持续利用生物多样性纳入或“主流化”到决策之中；加强和建立有效的保护地体系；积极完善全球环境法律框架；增加为发展中国家提供实施“2020年后全球生物多样性框架”所需的资金、技术和能力建设支持等。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋说，“昆明宣言”是一个政治性宣言，主要目的是集中反映各方政治意愿。宣言将释放出强有力的信号，向世界展现我们解决生物多样性丧失问题的决心，并展示出我们将在相关问题上采取更有力的行动。

“宣言为我们指明了正确的方向。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说，该宣言说明各方已充分认识到保护生物多样性的紧迫性，很多国家元首和部长们作出的承诺令人鼓舞。

据了解，本宣言将提交联合国大会、2022年可持续发展高级别政治论坛和第五届联合国环境大会第二阶段会议。

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