新华社北京10月13日电 2021年10月13日，国务委员兼外长王毅同智利外长阿拉芒通电话。

王毅说，智利是第一个同新中国建交的南美国家，是最早公开支持中华人民共和国恢复在联合国合法席位的国家之一，也是中国在拉美的重要合作伙伴，中智关系长期走在中拉关系前列。两国携手抗疫，为中智传统友谊增添新内涵。双方克服疫情影响，推动双边贸易逆势大幅增长，务实合作稳步推进。双方要继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，深化疫苗研发和使用合作，推动构建人类卫生健康共同体。继续高质量共建“一带一路”，推进经贸、投资、矿业、清洁能源、科技、天文、人文等领域合作。

王毅表示，作为发展中国家，中智应加强多边事务战略协调，共同维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，捍卫国际公平正义。中方已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），愿同智方就此保持沟通。

阿拉芒表示，智中关系创造了多个“第一”，智利很高兴在中华人民共和国恢复联合国合法席位的重要历史时刻给予中方正义支持。感谢中方为智利快速接种疫苗提供大力支持。智利始终是中国坚定的全面战略伙伴，毫不动摇奉行一个中国政策，期待同中方加强抗疫、经贸等各领域合作。智方支持多边主义，赞同中方提出的重大全球倡议，坚定支持中方加入CPTPP，支持中方举办北京冬奥会。

双方就中拉关系深入交换意见，表示中拉论坛已成为双方相互尊重、平等合作、互利共赢的重要平台，一致同意共同推动中拉论坛第三届部长会议成功举办。

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