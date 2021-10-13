新华社华盛顿10月12日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）12日发布《全球金融稳定报告》，认为各国政策制定者应提供宏观经济政策支持以促进经济持续复苏，但同时需防范金融脆弱性，以免危及金融稳定。

报告说，今年4月以来全球金融状况有所改善，但一些部门的金融脆弱性问题仍严重。政策制定者面临困难抉择，既要在短期内为全球经济持续提供支持，又要防范意外状况和中期金融风险。

报告指出，一些令人警惕的迹象已经出现，如金融冒险行为增加、非银行金融机构脆弱性加剧等。如不控制，这些问题可能演变成结构性顽疾，危及中期经济增长。

报告认为，宏观经济政策支持仍然是维持当前经济复苏的关键，但鉴于复苏步伐快慢不一，各国应根据自身国情对政策进行调整。同时，各国央行应就未来的货币政策提供明确指引。

报告警告，发达经济体货币政策立场突然转变可能导致融资环境急剧变化，这将对资本流动产生不利影响，并使存在债务可持续性问题的国家面临更大的压力。

《全球金融稳定报告》通常在IMF每年春季会议和秋季年会期间发布，并在当年年中和次年年初进行更新。

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