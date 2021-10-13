人民网里约热内卢10月13日电 （记者吴杰）当地时间10月12日，“当代中国讲堂”启动仪式在哥斯达黎加举行，中国驻哥大使汤恒、哥外长索拉诺、拉丁美洲社会科学院秘书长阿特曼—波旁出席活动并致辞，智利前总统拉戈斯、中国社科院拉美所所长柴瑜预录视频致辞。

汤恒大使表示，在庆祝中国共产党百年华诞和中美洲国家独立200周年之际，“当代中国讲堂”的开幕具有重要意义，旨在为拉美各界提供一个感知当代中国的客观视角，为回顾和展望中拉关系与合作搭建新平台。

索拉诺外长表示，中国创造性地提出“一带一路”倡议，在国际事务中扮演日益重要的角色。希望“当代中国讲堂”架起中拉相互认知的桥梁，使更多人打破意识形态差异和文化隔阂，消除偏见和分歧。

阿特曼秘书长表示，中国在多边场合发挥重要作用。拉美社科院希望通过“当代中国讲堂”的平台，加强拉中学术交流，碰撞思想火花，助力拉方决策者更好了解和认识中国，促进拉中友好关系。

拉戈斯前总统表示，设立“当代中国讲堂”使我们更好地感受中华文明传承千年的悠久思想，加深对中国崛起和世界变局的认识，有助于双方加强互学互鉴，应对共同挑战。

柴瑜所长表示，今年是中国社科院拉丁美洲研究所成立60周年，站在新起点上，愿同拉美朋友一道加强学术和经验交流，服务共同发展。

“当代中国讲堂”由中国驻哥使馆、拉丁美洲社会科学院和中国社会科学院拉美研究所合作举办，旨在推动中拉学术交流和拉美对华研究，将由双方各3名专家学者主讲，主题包括中拉论坛和峰会外交、地方友城交流、共建数字丝绸之路、可持续发展、“一带一路”合作等。

“当代中国讲堂”也是“中拉大讲堂”计划的一部分，包括“当代拉丁美洲”和“当代中国”两个系列，分为第一季、第二季，均由来自中国和拉丁美洲的知名学者主讲。“中拉大讲堂”由中国拉丁美洲学会、中拉教科文中心、拉丁美洲社会科学理事会、拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲中国研究学会等中拉机构共同发起。其中拉丁美洲社会科学院秘书处设在哥斯达黎加首都圣何塞，是联合国承认的拉美三大社会科学机构之一。

(责编：崔越、常红)