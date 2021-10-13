新华社哈瓦那10月12日电（记者林朝晖）古巴公共卫生部长波塔尔·米兰达12日在外交部新闻发布会上介绍说，古巴将于11月开始为民众接种新冠疫苗加强针。

米兰达说：“我们最初将为弱势群体和一线工作人员接种新冠疫苗加强针，其中包括医生、护士、科学家和最有可能接触病毒的人。”

目前，古巴政府为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权plus”三款疫苗。与此同时，古巴另外两款候选疫苗“主权01”和“MAMBISA”也正在研发之中。

据米兰达介绍，古巴1100万人口中目前已有86.1%至少接种了一剂国产疫苗，“古巴开发本土疫苗的战略已经奏效”，新增新冠确诊病例数和死亡病例数正在稳步减少。据古巴公共卫生部数据，古巴12日新增确诊2638例，累计确诊923966例；新增死亡37例，累计死亡7928例。古巴政府此前已宣布，计划于今年底完成全民疫苗接种。

米兰达还说，古巴已于9月3日开始为全国2岁至18岁的幼儿和青少年组合接种其自主研制的“主权02”和“主权plus”疫苗，并计划于11月15日完成针对该目标人群的疫苗接种。

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