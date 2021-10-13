人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

古巴将于下月开始推进接种新冠疫苗加强针

2021年10月13日13:16 | 来源：新华网
小字号

新华社哈瓦那10月12日电（记者林朝晖）古巴公共卫生部长波塔尔·米兰达12日在外交部新闻发布会上介绍说，古巴将于11月开始为民众接种新冠疫苗加强针。

米兰达说：“我们最初将为弱势群体和一线工作人员接种新冠疫苗加强针，其中包括医生、护士、科学家和最有可能接触病毒的人。”

目前，古巴政府为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权plus”三款疫苗。与此同时，古巴另外两款候选疫苗“主权01”和“MAMBISA”也正在研发之中。

据米兰达介绍，古巴1100万人口中目前已有86.1%至少接种了一剂国产疫苗，“古巴开发本土疫苗的战略已经奏效”，新增新冠确诊病例数和死亡病例数正在稳步减少。据古巴公共卫生部数据，古巴12日新增确诊2638例，累计确诊923966例；新增死亡37例，累计死亡7928例。古巴政府此前已宣布，计划于今年底完成全民疫苗接种。

米兰达还说，古巴已于9月3日开始为全国2岁至18岁的幼儿和青少年组合接种其自主研制的“主权02”和“主权plus”疫苗，并计划于11月15日完成针对该目标人群的疫苗接种。

(责编：刘叶婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部