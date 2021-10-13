新华社联合国10月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在安理会“多样性、国家建设与寻求和平”公开辩论会上发言，呼吁国际社会支持发展中国家维护国家团结、实现包容性发展、反对外来干涉。

张军说，多样性是世界的基本特征，是人类社会发展进步的不竭动力，同时也可能成为紧张和冲突的来源。二战结束以后，一大批亚非拉国家摆脱殖民统治，但是殖民主义的影响并未消除，外部势力人为划定国界，留下畸形的政治经济格局，造成新独立国家内部复杂多样的矛盾，成为动荡的根源。

张军说，对许多发展中国家而言，维护国家团结的任务更加紧迫、挑战更加突出。中方呼吁存在国内冲突的当事各方，以国家和人民利益为重，超越族群和党派分歧，扩大政治共识，建立和巩固广泛包容的政治架构。中方支持联合国维和行动和政治特派团进一步加强这方面工作。

张军说，在冲突后建设和平过程中，有关国家应坚持以人民为中心，制定包容性的发展政策，调动社会各阶层的积极性，做大国家发展的“蛋糕”。他呼吁加强全球经济治理，改革其中不公正不合理的安排，让发展中国家在国际经济合作中平等参与、平等获益。

张军呼吁支持发展中国家反对外来干涉的努力。他说，各国都有自己独一无二的历史文化，都有权走符合本国国情的发展道路。一个国家应该如何治理，这个国家的人民最有发言权。各国应该相互尊重各自选择的发展道路和政治制度，应该鼓励热点问题当事方寻求符合现实条件的解决方案，应该支持地区组织为解决本地区问题发挥重要作用，应该坚决反对包括滥用互联网在内的一切散播仇恨言论、虚假信息、煽动族群对立的行为。

张军说，面对全球性威胁和挑战，在联合国旗帜下加强团结、携手应对是根本出路。

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