新华社伦敦10月12日电（记者郭爽）英国议会下院12日发表的英国首份新冠疫情调查报告指出，英国未能在大流行早期采取更多措施阻止新冠病毒传播，这是该国最严重的公共卫生领域失败之一。

这份报告名为《新冠病毒：迄今获得的教训》，长达147页，由英国议会下院卫生与社会保健特别委员会和科技特别委员会发表。这也是英国发表的首份新冠疫情调查报告。

报告指出，尽管来自中国和意大利的证据表明，新冠病毒具有高度传染性，会对健康造成严重影响，会导致严重疾病且当时无法治愈或得到有效治疗，但英国在疫情最初几周采取的措施太少，无法阻止新冠病毒的传播。

报告指出，英国没有充分利用从亚洲国家得到的经验。报告说：“英国在大流行最初几周时所蒙上的无知面纱，部分是自己造成的。”

报告说，大流行初期英国政府作出的应对计划，只是将疫情当作流感来处理，并没有吸取“非典”（SARS）冠状病毒、中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒及埃博拉病毒暴发的经验教训，而且政府完全根据3年前的预测，严重低估新型冠状病毒导致的死亡人数。

报告认为，此次危机暴露了英国“政府机制的重大缺陷”。报告列举了包括政府首席科学和医学顾问等数十名专家的观点指出，英国应该更早推出保持社交距离、隔离、检测及全面封锁等防疫措施。

英国政府12日公布的数据显示，英国累计新冠确诊病例8231437例，累计死亡137944例。

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