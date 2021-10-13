新华社华盛顿10月12日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院12日通过一项短期调高联邦政府债务上限的法案，暂时避免政府债务违约风险。由于参议院上周已通过这项法案，该法案随后将递交总统拜登签署生效。

众议院当晚以219票赞成、206票反对的结果批准了一项有关法案辩论的程序性规则，这意味着,短期调高债务上限的法案自动获得众议院批准。该法案将暂时调高债务上限约4800亿美元，确保美国财政部可履行支付义务至12月3日。

美国国会曾于9月底通过一项临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。如果国会两党不能在12月3日之前就新财年预算和债务上限问题达成协议，联邦政府届时将再度面临政府关门和债务违约的双重风险。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。联邦政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日恢复生效。美国财政部长耶伦9月底表示，财政部为避免债务违约的非常规手段预计只能维持到10月18日。

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