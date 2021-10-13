新华社贝尔格莱德10月12日电（记者石中玉）纪念不结盟运动成立60周年高级别会议12日在塞尔维亚首都贝尔格莱德闭幕，与会者呼吁通过国际合作、团结以及坚持多边主义来解决当今国际问题，包括新冠疫情和日益严峻的国际政治紧张局势。

不结盟运动轮值主席国阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫在当天的闭幕仪式上说，与会代表对于不结盟运动目前所表现出来的团结和影响力感到满意。本次会议讨论了“国际政治局势日益紧张，不尊重国际法、歧视、种族主义行为持续增加，新冠疫情对全球经济社会状况产生的持续负面影响以及气候变化等全球关切的问题”，与会代表“强调在全球范围坚持多边主义、国际合作以及团结的重要性”。

巴伊拉莫夫表示，不结盟运动谴责违反国际法和《联合国宪章》的行为，谴责针对不结盟运动成员国提出和实施单方面制裁措施的行为。

此次会议还对一些国家囤积新冠疫苗，致使全球疫苗分配不公平的问题提出抗议，并要求公平分配疫苗。巴伊拉莫夫对此表示，与会代表对于未能公平分配高质量、安全、有效且负担得起的新冠疫苗深表关切，呼吁所有国家消除限制疫苗出口的障碍，防止囤积和投机买卖疫苗的行为。

本次会议由塞尔维亚和阿塞拜疆联合举办，来自100多个国家和地区以及一些国际组织的500多名代表参会。

首次不结盟国家首脑会议1961年在贝尔格莱德举行，不结盟运动正式成立。不结盟运动目前有120个成员国，绝大部分成员国是亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家，在国际社会具有广泛代表性。中国于1992年9月成为不结盟运动观察员国。

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