人民网华盛顿10月12日电 （记者吴乐珺）南加州传统侨社联合华裔新生代社团于11日在洛杉矶中国城（华埠）举办“南加州华人纪念辛亥革命110周年”座谈会。与会者共同缅怀孙中山先生在海外从事革命活动的事迹，充分肯定辛亥革命的重大历史意义和历史功绩，高度认同孙中山先生始终坚定维护国家统一和民族团结、旗帜鲜明反对一切分裂国家、分裂民族的言论和行为。

1854年成立至今仍在全美传统侨社具有重要地位的驻美台山宁阳总会馆，1875年成立的合胜堂，1879年成立的美洲致公总堂，1881年成立的英端工商总会等传统侨社等，当年曾经为孙中山在美洲的革命活动和辛亥革命的成功做出了巨大的贡献。

美洲致公总堂全美联络人伍尚齐在致辞时表示，我们持续举办辛亥革命纪念活动，一方面缅怀孙中山先生等革命先驱当年的历史功勋，另一方面是希望让海外新生代华裔了解辛亥革命对推动中国社会进步以及振兴中华的重大意义，并以辛亥革命精神凝聚和激励全球华夏子孙。

罗省台山宁阳会馆主席黄勇华表示，辛亥革命和华侨社会有著血肉相连的关系。一百多年前，先辈们慷慨解囊，热血赴义，支持孙中山先生的革命事业，海外华侨在一百多年前就为复兴中华民族做出了巨大贡献。

1909年在芝加哥与孙中山成立同盟会芝加哥支会、并资助孙中山在辛亥革命后经欧洲回到中国的谭赞的后人、全美昭伦总公所美南副总长谭新诚在致辞中回顾了美国华侨华人与孙中山先生以及辛亥革命的深厚历史渊源，他表示辛亥革命的成功对中华民族和全体中国人影响和贡献巨大。

全美中华青年联合会会长任向东表示，从海外华人的角度和初心来看，中国共产党是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。辛亥革命后应运而生的中国共产党带领中国人民努力奋斗，让孙中山和辛亥革命志士梦想中的雄伟蓝图逐步成为现实。中国的国家完全统一是重要的历史任务，海外年轻华人希望看到强大和统一的中国。

罗省至孝笃亲公所主席胡卓球在发言中表示，现在的中国实现了真正的国家和民族独立、是一个富强、民主、文明的社会主义现代化强国。这些成就都是对辛亥革命先辈们最好的纪念。

当天的纪念活动由具有百年历史的传统侨社罗省台山宁阳会馆、宁侨公会、以及全美首个华裔新生代团体全美中华青年联合会联合主办。

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