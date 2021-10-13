人民网联合国10月12日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军12日在安理会“多样性、国家建设与寻求和平”公开辩论会上发言呼吁，在解决热点问题冲突后重建和平的进程中，让多样性成为一个积极的驱动因素。

张军说，多样性是世界的基本特征，是人类社会发展进步的不竭动力，同时也可能成为紧张和冲突的来源。二战结束以后，一大批亚非拉国家摆脱殖民统治，赢得了独立，但是殖民主义的影响并未消除，外部势力人为划定国界，留下畸形的政治经济格局，妨碍了被殖民地人民国家认同的自然形成，造成新独立国家内部复杂多样的矛盾，成为动荡的根源。在解决热点问题冲突后重建和平的进程中，让多样性成为一个积极的驱动因素，应从三方面努力。

张军表示，国际社会要支持发展中国家维护国家团结的努力。治理任何一个国家，都要尊重社会多样性，同时都要致力于维护国家团结，这两者并不矛盾，不存在非此即彼的关系。对许多发展中国家而言，维护国家团结的任务更加紧迫、挑战更加突出。安理会议程上的冲突局势，有不少就是因为部族矛盾激化、国家认同弱化引起的。中方呼吁存在国内冲突的当事各方，以国家和人民利益为重，超越族群和党派分歧，扩大政治共识，建立和巩固广泛包容的政治架构。我们支持联合国维和行动和政治特派团今后进一步加强这方面的工作。肯尼亚近年来积极推进改革，扩大包括妇女在内的政治参与。肯尼亚的经验和做法值得国际社会借鉴。

张军呼吁，国际社会要支持发展中国家实现包容性发展的努力。发展是解决一切问题的总钥匙，让全体人民过上好日子是实现持久和平的根本保证。在冲突后建设和平过程中，有关国家应坚持以人民为中心，制订包容性的发展政策，调动社会各阶层的积极性，做大国家发展的蛋糕，这是实现族群和谐、增进社会凝聚力的物质基础。当前，世界经济面临新冠疫情冲击，发展中国家在国际经济关系中处于更加不利地位，实现包容性发展面临巨大挑战。我们要加强全球经济治理，改革其中不公正不合理的安排，让发展中国家在国际经济合作中平等参与、平等获益。要支持发展中国家解决内部发展不平衡问题，关注弱势群体，把蛋糕分好，让发展成果惠及所有人，防止出现贫富分化，不让任何人掉队。

张军指出，国际社会要支持发展中国家反对外来干涉的努力。各国都有自己独一无二的历史文化，都有权走符合本国国情的发展道路。外部力量试图搞政权更迭，把自己的治理模式强加于人，推行所谓民主改造，拉一派打一派，导致利比亚、叙利亚等国陷入内乱，让阿富汗陷入恶性循环。历史告诉我们，一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容实现现代化的多样道路。一个国家应该如何治理，这个国家的人民最有发言权。各国应该相互尊重各自选择的发展道路和政治制度，应该鼓励热点问题当事方寻求符合现实条件的解决方案，应该支持地区组织为解决本地区问题发挥重要作用，应该坚决反对包括滥用互联网在内的一切散播仇恨言论、虚假信息、煽动族群对立的行为。

张军最后强调，人类生活在一个地球村里，面对全球性威胁和挑战，在联合国旗帜下加强团结、携手应对是根本出路。中国愿同各国一道努力，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

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