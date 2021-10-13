联合国儿童基金会官员11日说，今年以来，已有大约1.9万名来自数十个国家的移民儿童从南美洲北上前往美国时，冒险穿越巴拿马与哥伦比亚交界处的达连地堑，至少5名儿童死于这一危险地带。

联合国儿基会在一份声明中说，今年以来，穿越达连地堑的移民儿童数量是此前五年取道这一危险地带的移民儿童总数的3倍。每五名穿越达连地堑的移民中，就有一人是儿童。移民儿童中，一半未满5岁，来自非洲、南亚、南美洲50多个国家。

达连地堑是热带森林带，不适宜人类居住，是全球最危险的地带之一。按照声明的说法，今年至少发现5名儿童命丧达连地堑。

儿基会地区主管让·戈夫说：“丛林深处，抢劫、强奸和人口走私，同野兽、毒虫一样危险，安全的饮用水根本没有。一周又一周，越来越多孩子面临死亡，在这一危险旅程中失去父母或与亲人失散。”

据路透社报道，巴拿马政府先前因新冠疫情关闭国门数月，今年初重开国门后，警告达连地堑可能出现危机。巴拿马移民机构数据显示，截至9月，从哥伦比亚入境巴拿马的移民人数创新高，达9.13万人。（陈丹）【新华社微特稿】

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