无论蹒跚学步的幼童，还是躁动的青春期少年，美国越来越多未成年人成为枪支暴力的受害者。新冠疫情以来这一趋势愈演愈烈。

【惊人数据】

据美联社11日报道，近年来美国涉及未成年人的枪击事件持续增长，新冠疫情以来枪支热销和人们无所事事使情况变得更糟糕。

报道援引“枪支暴力档案”网站数据说，2019年美国有991名18岁以下未成年人因枪支暴力丧生。该网站援引执法人员、媒体报道、政府或商业机构等7500多处信源调查得出上述数据。2020年，美国同年龄段未成年人中有1375人因枪支暴力死亡。截至今年10月11日，这一数据达到1179人，另有3292名未成年人因枪支暴力受伤。

美国联邦调查局9月28日发布的报告显示，去年美国凶杀案增长近30%，涉20岁以下年龄群凶杀案增长逾21%。

【恐怖故事】

身陷枪支暴力的美国未成年人，有的在玩耍时被流弹击中，有的一言不合就拔枪行凶。用美联社的话说，“恐怖的故事”比比皆是。

明尼苏达州明尼阿波利斯市今年5月有2名儿童在枪击事件中丧生：9岁女孩特立尼蒂·奥托松-史密斯在蹦床上跳跃时被流弹击中头部，至今不清楚嫌疑人身份；6岁女孩阿尼娅·艾伦和妈妈开车经过枪战现场，不幸被击中。

除了儿童，不少枪击案的受害者是青少年。15岁学生贾马里·威廉姆斯和肯特雷尔·麦克尼尔就读于芝加哥同一所中学，9月21日分别在两起无关联的枪击事件中丧生。警方拒绝猜测枪击原因，尚未逮捕任何人。

费城一所中学上个学年有5名学生在枪击事件中身亡，另有数名学生受伤。新学年开学不久，同一所学校又有2名学生和一名刚毕业的学生因枪支暴力死亡。

【难解暴力】

美国儿童保护基金会今年3月发布的报告说，死于枪击事件的美国儿童和青少年在2017年达到19年来最多，此后连续增长。报告说，相比白人同龄人，黑人儿童和青少年死于枪击事件的风险高出4倍。

一些研究显示，枪支暴力未成年受害者中，年龄较小的儿童通常被意外击中，但青少年却多为袭击目标，不少行凶者同样是青少年。

有专家认为，社交媒体上的网络暴力一定程度上助长了现实中的枪支暴力。费城一位负责凶杀案的警官说，社交媒体上的侮辱性言论会很快引来现实生活中的报复。（袁原）（新华社专特稿）

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