墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔11日说，一些知名外国企业涉嫌向墨西哥“私运燃料”。他点名跨国能源贸易商托克集团。

托克集团则称企业一切操作合法合规。

洛佩斯在11日的例行记者会上说：“我们发现一些知名外国企业私运燃料，已经暂停托克公司的进口许可。”他没有公布详情，只说检察部门已着手调查。

托克集团1993年创建于荷兰，总部设在瑞士，如今业务遍布全球数十个国家和地区。多个拉丁美洲国家近年开展大规模反腐败调查，多家大型跨国能源贸易企业被指认行贿官员以获取政府合同，托克集团牵涉其中。按照路透社的说法，洛佩斯的指认是与这波反腐败调查有关的最新进展。

托克集团发表声明说：“托克强烈否认曾经或正在以不正当方式向墨西哥运送或交付燃料。托克在开展业务的任何地区均遵守当地相关法律法规，包括墨西哥。”

声明说，已向墨方提交证明其行为合法合规的材料和证据，“将会继续配合相关机构，以便澄清当前情况”。

墨西哥能源部上月宣布着手吊销托克集团所持四份燃料进口许可证，其中一份已经过期。

除托克，全球最大私有能源贸易商维多集团也受到墨西哥司法部门调查。维多集团总部同样设在瑞士。路透社8月报道，墨西哥税务部门说，维多集团向墨西哥境内输送成品油的材料申报操作涉嫌违规；如果立案，维多可能受到逃税的刑事罪名指控。

维多集团同样自称清白。它先前解释，墨方指认“违规”的事件发生在几年前，所涉进口物品的申报由当时与维多集团有合作关系的另一家企业操作。

托克和维多均是能源等大宗商品交易领域的头部企业。在另一个拉美国家巴西，这两家企业都因涉嫌向国有企业巴西石油公司人员行贿受到调查和指控，数名相关人员获罪。

维多的美国分公司先前因涉嫌向巴西、厄瓜多尔和墨西哥官员行贿被美国司法部调查，去年12月同意支付1.64亿美元罚金以避免获罪。（沈敏）（新华社专特稿）

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