伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德11日证实，伊朗和沙特阿拉伯两国代表围绕双边关系和地区问题已在伊拉克首都巴格达举行了四轮会谈。

分析人士指出，伊沙关系长期剑拔弩张，虽有改善迹象，消除紧张状态仍需更多努力。

哈提卜扎德在德黑兰举行的例行记者会上表示，伊朗和沙特举行会谈有利于地区和平与稳定。他再次敦促沙特停止在也门军事行动并解除对也门的封锁。

沙特与伊朗2016年断交并停止接触。为改善关系，今年4月初以来，两国开始低调对话。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼4月下旬说，沙特希望与伊朗建立“良好、特殊”关系。

伊朗时任外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫5月说，伊朗准备与沙特建立“紧密关系”。

伊朗新总统易卜拉欣·莱希8月上任以后，双方继续对话。

沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特本月3日证实，沙特与伊朗已于9月21日举行了第四轮对话，对话目前仍处“探索”阶段，希望为化解两国间一些矛盾奠定基础。

伊朗外长侯赛因·阿米尔－阿卜杜拉希扬8日说，与沙特的对话“向正确方向迈进”，已就某些议题达成共识，仍需开展更多对话，双方会在恰当时机宣布已经达成的共识。

法新社11日以一名熟悉伊沙对话情况的外交官为消息源报道，双方就重开使领馆原则上达成共识，可能在近期举行的新一轮对话中进一步探讨。

这名外交官说，双方有望就“降低关系紧张和减少在这一地区的代理人战争”达成协议，沙特希望结束在也门耗资巨大的军事行动。

以逊尼派为主的沙特和什叶派主导的伊朗在多项地区问题上矛盾尖锐，长期处于敌对状态。

沙特领导的多国联军与也门政府军共同打击什叶派胡塞武装，沙特指认伊朗向胡塞武装提供武器等援助，伊朗予以否认。

2016年1月，沙特以涉嫌从事恐怖主义活动为由处死多名囚犯，包括一名知名什叶派宗教人士，引发伊朗民众抗议。一些伊朗民众冲击沙特驻伊朗使领馆，两国随后断交。

联合国赞赏伊沙两国为改善关系所做努力。联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克7日说，伊沙对话“对地区稳定非常关键”。

美国卡内基国际和平研究院分析师亚丝明·法鲁克说，沙特与伊朗达成协议的可能性增大，原因是沙特希望在和平环境中推动经济转型，且沙特相信“如果它受到来自伊朗方面的攻击，美军不会（帮助沙特）作出军事回应”。

沙特国有石油企业沙特阿美公司设施2019年遭胡塞武装袭击，沙特和美国指认胡塞武装所用导弹由伊朗提供，伊朗指责对方构陷。美方没有以实际行动帮沙特报复。

美国媒体上月报道，美国已撤出部署在沙特的导弹防御系统。沙特方面担心，这是美国减少对中东盟友军事支持的征兆。

在伊朗记者马齐亚尔·霍斯拉维看来，伊朗和沙特可能无法彻底和解，但双方的对抗已经“陷入僵局”，“双方都意识到，除了妥协别无选择”。美国伊朗问题专家侯赛因·伊比什认为，两国恢复正常关系还需要“相当多”努力。（安晓萌）（新华社专特稿）

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