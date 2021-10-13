与美国代表结束面对面会谈后，阿富汗塔利班定于12日与欧洲联盟代表在卡塔尔首都多哈会谈。

塔利班表达与国际社会“积极”相处的意愿，呼吁“合作而非施压”。

塔利班临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基11日在多哈说：“我们明天与欧盟代表会谈。我们正与其他国家的代表积极会晤。”

阿富汗塔利班在多哈设有政治办事处。塔利班代表9日和10日在多哈与美国代表会谈，这是美军8月底撤出阿富汗以来双方首次面对面会谈。

穆塔基在多哈的一场活动中说，塔利班方面还会见了德国政府官员和英国议会议员。

欧盟发言人娜比拉·马斯拉利证实欧盟与塔利班代表12日将会谈，且美方代表也参加。“美国和欧洲方面”将谈及多个议题，包括允许希望离开阿富汗的人自由离开、人道援助、女性权利和防止恐怖分子把阿富汗作为发动袭击基地。上述议题也是塔利班与美方会谈的内容。

与美方一样，欧盟方面表示，这次会谈不代表承认塔利班政权，只是“技术层面的非正式交流”。

穆塔基则表达了塔利班愿与国际社会接触的立场：“我们希望与世界建立积极关系。我们相信平衡的国际关系，这样的关系能使阿富汗摆脱动荡。”

“国际社会应当与我们合作而不是施压。”穆塔基说，塔利班正在遏制极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支的活动，施压只会有利于后者。他再次敦促美国解除对阿富汗中央银行超过90亿美元资产的冻结。

美方在先前会谈中表示愿意“直接向阿富汗人民”提供人道主义援助，但没有就解冻资产松口。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯11日呼吁国际社会迅速提供援助，以免阿富汗“经济崩溃”。“这场危机正影响至少1800万人，占这个国家人口半数。”

古特雷斯敦促国际社会立即向阿富汗经济注入流动性，这种支持不应与是否承认塔利班政权挂钩。

他说，联合国机构和人道主义团体正争分夺秒，赶在冬季到来前向阿富汗民众提供“拯救生命的援助”。援助行动获得塔利班方面配合，后者在必要时提供安全保护。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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