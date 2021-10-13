顾学明

城市是人类生产生活的重要场所，国际消费中心城市是经济持续发展和城市功能分化的自然结果。工业化时代，生产在城市功能中居于主导地位；后工业化时代，以消费导向为主的服务业开始成为城市发展的重要驱动力，一些城市从生产型为主转向消费型为主，形成了消费型城市。在此过程中，一些城市的消费辐射能力开始显现，集聚全球品牌，形成全球消费地标，吸引全球消费者，引领全球消费潮流，成为国际消费中心城市。

这些国际消费中心城市在形成和发展过程中，具有几个显著特点。一是消费能力较强。国际消费中心城市一般产生于工业化与城市化水平高、居民生活较为富裕、消费选择性与灵活性较强的区域，其经济腹地消费规模大，中高端消费占比高，能够立足本地消费根基，聚集全球消费资源，实现消费创新，形成对全球消费的强大引领和带动力。二是对外开放水平较高。作为经济全球化的产物，国际消费中心城市货物贸易和服务贸易高度发达，国际人员往来频繁，高水平的消费服务业、便利的交通网络等辐射全球，消费主体和客体高度国际化。三是区域文化特色鲜明。它们往往是一个区域历史传统、民俗文化、特色资源、价值观念、建筑艺术等共同作用的结果。四是消费层次丰富多彩。国际消费中心城市具有提供世界一流服务、繁荣本地消费的能力，凭借丰富的消费场景，不仅拥有大量全球高端时尚品牌，还具有“烟火气”的消费氛围，能够吸引全球不同层次的消费者。

我国是世界第二大消费市场，已全面建成小康社会，向共同富裕迈出坚实步伐，对外开放水平持续提升，消费结构升级趋势显著，历史文化资源的全球影响力不断增强，一些大城市消费国际化程度大幅提升，培育建设国际消费中心城市时机基本成熟。总体来看，培育建设国际消费中心城市有利于在更大范围内高效匹配全球供需，促进国内国际双循环；有利于通过消费升级引领产业升级，从而带动我国相关行业的发展和提升产品附加值，推动经济高质量发展；有利于广泛聚集全球优质市场主体和优质商品、服务，更好满足人民美好生活新期待。

目前，我国在北京、天津、上海、重庆和广州率先开展国际消费中心城市培育建设。高水平建设国际消费中心城市，在聚焦“国际”、紧扣“消费”、突出“中心”的基础上，还需要把握好以下几点：

一是特色化，注重突出中国文化自信。国际消费中心城市建设的成果，应该体现全球消费者对中国制造、中国创造和中国文化的认可和信赖，蕴含对中国现代文明和价值观的尊重。二是智慧化，充分发挥数字经济优势。与世界已有国际消费中心城市相比，我国应顺应数字经济发展趋势，利用数字技术赋能，提升消费场景的便捷度和智能化水平，使新型消费与智慧城市发展有机结合。三是融合化，坚持多业态联动发展。只有商业、旅游、文化、体育、会展等多个行业联动发展，形成有机整体，国际消费中心城市才能发挥消费的规模效应和整体优势。四是绿色化，坚持可持续发展理念。把绿色、低碳、可持续的消费理念融入建设过程，注重生态平衡、保护自然和人类健康。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院院长）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 17 版）

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