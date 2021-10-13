人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世界卫生组织呼吁——

各国采取气候行动确保疫情后绿色复苏

2021年10月13日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社日内瓦10月11日电  （记者刘曲）世界卫生组织11日发布一份气候变化与健康特别报告，就全球采取行动应对气候变化、最大限度地改善人类健康向各国政府提出建议。报告强调各国必须大力作出应对气候变化的承诺，在新冠肺炎疫情后实现有益健康的绿色复苏。

　　《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会将于10月31日在英国格拉斯哥开幕。世卫组织在会议召开之前发布这一报告，阐述了全球卫生界对气候行动的立场，即越来越多的研究显示，气候与健康之间有着众多不可分割的联系。

　　报告建议各国政府将健康和社会正义置于联合国气候谈判的核心；优先考虑采取具有最大健康、社会和经济效益的应对气候变化的措施；引导向可再生能源过渡，减少空气污染，特别是燃煤造成的空气污染；促进可持续、有益健康的城市设计和交通系统，重视步行、骑车和公共交通等。

　　世卫组织说，报告发布的背景是前所未有的极端天气事件和其他气候变化事件正对人类生命和健康造成越来越大的损害。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部