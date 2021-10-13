本报记者 李志伟

美国联邦调查局近日发布的一份报告指出，2020年美国有记录的仇恨犯罪数量超过7700起，达到2008年以来最高水平。其中，针对非洲裔和亚裔美国人的袭击事件增幅最大。

该报告显示，2019年至2020年，针对非洲裔美国人的攻击从1930次增加到2755次，针对亚裔美国人的攻击从161次增加到274次。美国司法部长梅里克·加兰在一份声明中说，统计数据表明，针对非洲裔和亚裔的仇恨犯罪在增加，“这印证了我们在工作中以及从合作伙伴那里见到和听到的事情”。

美国有线电视新闻网报道指出，这项统计数据可能不够完整，因为联邦政府不会从地方检察官或法院收集仇恨犯罪相关数据。美国亚裔律师协会执行董事普里亚·普兰达雷认为，美国联邦调查局的报告只反映了针对亚裔仇恨犯罪的冰山一角，“仇恨犯罪的实际数量可能要多得多”。

美国《洛杉矶时报》报道说，美国对仇恨犯罪的定义很狭隘，每年有数以万计的仇恨犯罪没有被报告，被报告的小部分犯罪事件中又只有很少一部分被记录在案，联邦政府介入调查的案件更是少之又少。2005年至2019年，美国司法部调查了1800多起疑似仇恨犯罪案件，最终只对其中17%提起诉讼。文章分析称，仇恨犯罪统计数据难以描述美国种族主义现状。

得克萨斯基督教大学教授斯科特·仓重说：“否认种族主义是美国历史上的一个常见思路，今天依旧如此……反亚裔的种族主义行为逐渐被容忍或被正常化了。”

斯坦福大学副教授安东尼·安东尼奥表示：“美国针对亚裔的仇恨犯罪数量呈爆炸式增长，这不仅对相关群体造成威胁，在全国范围内都令人极为不安。”“制止仇恨亚太裔美国人组织”联合发起人之一、旧金山州立大学教授张华耀表示，仇恨犯罪只占亚裔社区所遭受歧视事件的一小部分。“我们需要一种全面的方法来解决出现在学校、企业、街头等各类场所的种族主义问题。”

（本报华盛顿10月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）

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