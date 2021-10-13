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不结盟运动会议呼吁国际社会坚持多边主义

2021年10月13日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社贝尔格莱德10月11日电  （记者石中玉）纪念不结盟运动成立60周年高级别会议11日在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕，与会者呼吁国际社会坚持多边主义，加强合作与团结。

　　本次会议由塞尔维亚和不结盟运动轮值主席国阿塞拜疆联合举办，会期两天，来自100多个国家和地区以及一些国际组织的代表参会。

　　阿塞拜疆总统阿利耶夫在视频致辞中说，阿塞拜疆愿加强不结盟运动内部的合作，加强不结盟运动在应对全球挑战方面的作用。在遵守国际法规范和原则等方面，存在着“双重标准”和选择性做法，它们严重影响了全球冲突的公正、公平解决。

　　塞尔维亚总统武契奇在发言中表示，当今世界比以往任何时候都更需要促进多边主义和多边国际秩序。国际社会面临的新挑战提醒人们，没有任何一个国家是“可以自给自足的孤岛”，合作与团结是通向繁荣的唯一途径。

　　俄罗斯总统普京在致此次会议的信中表示，不结盟运动始终坚持平等、尊重主权和合法权益的原则，主张严格按照《联合国宪章》进行建设性的多边对话，他高度评价不结盟运动在国际关系中的作用。俄罗斯外长拉夫罗夫在宣读普京信件后说，俄罗斯作为不结盟运动观察员国，将发挥协调作用，促进国际关系民主化。

　　第七十六届联合国大会主席沙希德在发言中表示，不结盟运动是全球多边体系的一个基石。尽管国际形势已经发生变化，但世界对外交和多边主义的需求没有改变。

　　首次不结盟国家首脑会议1961年在贝尔格莱德举行，不结盟运动正式成立。不结盟运动目前有120个成员国和18个观察员国，在国际社会具有广泛代表性。中国于1992年9月成为不结盟运动观察员国。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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