本报记者 马 菲

韩国公平交易委员会近日宣布，因谷歌涉嫌滥用市场支配地位，决定对其处以2074亿韩元（1美元约合1200韩元）罚款。韩国公平交易委员会发表声明表示，谷歌阻碍三星等手机制造商生产搭载定制版安卓操作系统的手机，限制其竞争对手开发的操作系统进入市场，遏制了创新。

韩国公平交易委员会自2016年7月起对谷歌韩国公司进行调查。委员会发现，谷歌在与手机制造商就应用商店许可和操作系统事先使用权签署协议时，强制要求手机制造商签署“反碎片化协议”。协议规定，手机制造商不可直接开发安卓操作系统的定制版本，其生产的手机也不可搭载此类系统。此协议适用于智能手机、智能手表等各类智能终端设备。谷歌这一行为构成滥用市场支配地位，限制市场竞争。

韩国公平交易委员会表示，此次对谷歌开出罚单将为今后重塑手机操作系统和应用市场的竞争秩序提供机会，有利于更多创新设备及服务问世。

韩国《中央日报》报道说，谷歌为保持安卓系统在操作系统市场的垄断地位，长期将应用商店使用权等作为筹码，迫使智能设备制造商签订禁止搭载其他操作系统的合同。此次韩国对谷歌垄断智能设备操作系统市场进行处罚，在全球尚无先例。

韩国《电信业务法》修正案已于9月14日起正式生效。该法案禁止手机应用商店运营商强制要求应用开发者使用前者指定的支付系统，并允许韩国政府对应用商店运营商进行调查。韩联社报道称，韩国成为全球首个禁止谷歌和苹果等公司强制开发者使用其支付系统的国家。

《电信业务法》修正案生效后，为调查手机应用商店行业运营情况，韩国放送通信委员会将采取一系列后续措施，包括制定执行法令、确定执行法令所需事项以及判断违禁行为的审查标准等。同时，放送通信委员会还将制定对整个应用商店生态系统的检查计划。若发现应用商店运营商有违法行为，将启动调查。

《韩民族日报》评论称，具有较大市场支配力的通信技术运营商垄断韩国市场的现象在多个领域都十分严重。韩国应以此次对谷歌开出罚单为契机，尽快整顿垄断行为。

（本报首尔10月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)