本报记者 韩 硕

意大利卫生部日前发布通知，明确所有完成两剂疫苗接种超过6个月的60岁以上居民，特别是患有基础疾病和免疫系统疾病、容易发展为新冠肺炎重症的人群，可以接种疫苗加强针。9月末，意大利已开始为80岁以上人群接种疫苗加强针。

当地媒体报道说，意大利新冠疫苗接种已逐步扩展到所有可接种人群。目前，意大利超过80%的12岁以上民众已经完成两剂疫苗接种。针对此前因无合法证件或医疗卡而无法接种的外国移民，意大利各地卫生机构通过各种渠道开展疫苗接种。

随着疫苗接种稳步推进，意大利疫情形势持续好转，每日新增病例呈下降趋势。根据意大利卫生部10月11日的数据，过去24小时全国新增病例数为1516例。根据意大利健康研究机构金贝基金会公布的最新疫苗监控数据，从今年4月至今，意大利接种过新冠疫苗的确诊患者病亡率降低了95.7%，住院患者减少了93.1%，重症患者减少了95.4%。

鉴于疫情放缓，意大利政府要求公共部门自10月中旬起恢复线下办公。意大利总理德拉吉说：“政府正以最大决心避免再次实施封锁管控，疫苗接种让我们对恢复经济、生活、教育活动充满信心。”

意大利卫生部副部长科斯塔表示，意大利已经完成冬季重启山区滑雪场的安全协议制定，其中包括佩戴口罩、限制缆车乘坐人数等措施。若能控制住疫情扩散，政府将进一步放宽对诸如电影院线、体育竞技、文娱活动等的管制。

为进一步加强疫情防控，意大利政府近日颁布法案，规定自10月15日起进入公共和私人工作场所工作必须持“绿色通行证”。“绿色通行证”要求持有人至少接种一剂新冠疫苗或48小时内新冠病毒检测结果为阴性。意政府将组织执法人员进行专项检查，对没有“绿色通行证”或者拒不出示的员工罚款600—1500欧元，对于未履行监管职责的雇主罚款400—1000欧元。没有“绿色通行证”的工作人员将被视为不合理缺勤，缺勤5天即可被停薪。

早在8月6日，“绿色通行证”就已经被强制应用于进入意大利餐馆、健身房、电影院和游乐园等场所。自9月1日起，意政府要求搭乘火车、飞机、长途巴士和轮船时必须出示“绿色通行证”，大学生也须持“绿色通行证”上学。

（本报罗马10月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）

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