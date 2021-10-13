新华社联合国10月12日电 联合国大会负责法律事务的第六委员会12日就“国内与国际法治”议题举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表耿爽在发言中强调，个别国家避而不谈国际法，反而鼓吹“基于规则的国际秩序”，是在搞移花接木、偷梁换柱的把戏，其实质是对法治精神的违背，体现的不是多边主义和民主正义，而是单边主义和强权政治。联合国应高举真正的多边主义旗帜，加强国际法治，完善全球治理，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。

耿爽表示，中国一贯主张国际关系民主化和法治化，呼吁各国恪守《联合国宪章》宗旨和原则。中方认为，加强国际法治是维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的前提和保障。以人为中心的国际法治，要回应各国人民对和平、发展、人权的殷切期盼，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标和前进方向，要践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

耿爽指出，一段时间以来，个别国家避而不谈国际法，却总是鼓吹什么“基于规则的国际秩序”。但它们对基于什么样的规则，基于谁制定的规则，这种规则与国际秩序之间是什么关系却闪烁其词、语焉不详。如果真像它们说的那样，这里所称的“规则”就是公认的国际法，就是《联合国宪章》宗旨和原则，那么为什么不光明正大地说“以国际法为基础的国际秩序”“以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际秩序”？为什么要搞移花接木、偷梁换柱的把戏？我们不能不怀疑，个别国家鼓吹“基于规则的国际秩序”，其真实目的是想随意解释和适用国际法，把自己的意志强加于其他国家，用自己制定的规则取代普遍接受的国际法则。所谓“基于规则的国际秩序”是对法治精神的违背，体现的不是多边主义，而是单边主义，不是民主正义，而是强权政治。

耿爽强调，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。联合国应高举真正的多边主义旗帜，加强国际法治，完善全球治理，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。为此，中方提出以下主张：

第一，要民主立法，反对唯我独尊。多边主义的要义是国际上的事大家商量着办，世界的前途命运各国共同掌握。法治不是少数国家的专利，国际立法应由各国共同平等参与，国际规则要平衡反映各国关切。不能把个别国家的规则当作国际规则，也不能把个别国家的标准当作国际标准。

第二，要善意遵法，反对双重标准。各国应坚持客观公正立场，确保国际法得到统一解释与适用，防止借国际法治谋求政治私利，进行政治操弄。个别国家不能一方面要求他国遵规守矩，另一方面自己却对国际法采取“合则用，不合则弃”的功利态度。

第三，要公正司法，反对单边霸凌。国际法不容工具化。任何国家不得将本国规则凌驾国际法之上，利用司法手段滥施单边制裁和长臂管辖。任何国家不得违背当事国同意原则，对其他国家提起滥诉，以“法治”之名，行侵害他国权益之实。

(责编：白宇、赵欣悦)