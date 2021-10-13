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二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会以视频方式举行

2021年10月13日05:29 | 来源：新华网
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　　新华社罗马10月12日电（记者叶心可）二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会12日以视频方式举行。

　　会议由二十国集团主席国意大利总理德拉吉主持，二十国集团成员、嘉宾国领导人或代表及有关国际组织负责人出席。

　　德拉吉在会后的新闻发布会上表示，阿富汗正面临着日益严重的人道主义危机，二十国集团有责任帮助阿富汗尽快稳定局势、解决问题。会议就如何阻止阿富汗新冠疫情传播、如何避免阿富汗成为国际恐怖主义避风港进行了讨论。

　　德拉吉说，会议还讨论了阿富汗难民问题、人权及性别平等问题，以及对塔利班政府的政治承认等问题。与会者在应对阿富汗人道主义危机这一问题上形成了最大共识。

　　根据意大利方面发表的新闻公报，会议认为阿富汗经济和金融系统如果崩溃，将对阿富汗民众的生活、阿富汗和周边国家的稳定产生严重影响；联合国在解决阿富汗危机问题上发挥关键作用；二十国集团将动员国际社会全力支持联合国相关行动，积极响应联合国的人道主义援助呼吁。

　　此外，会议认为安全与发展紧密相关，阿富汗不能成为国际恐怖主义避风港；二十国集团将继续向阿富汗妇女和女童提供支持，人道主义援助应特别关注阿富汗妇女和女童等弱势群体；二十国集团呼吁在阿富汗开展新冠疫苗快速接种行动，以全面接种通过世卫组织主导的“新冠疫苗实施计划”获得的疫苗，并准备向阿富汗提供更多疫苗。

(责编：白宇、赵欣悦)

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