新华社北京10月12日电 10月12日晚，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会。

王毅表示，阿富汗过去二十年的经验教训再次说明，尊重各国自主选择发展道路、不同文明相互包容互鉴才是国与国相处的正道。将自身意识形态强加于人，动辄干涉别国内政，甚至诉诸军事干预，只会带来持续动荡和贫困，造成严重人道灾难。二十国集团应发挥自身特点和优势，在尊重阿富汗主权、独立、领土完整，支持落实“阿人主导、阿人所有”基本原则基础上，为阿富汗和地区和平稳定、繁荣发展作出贡献。

王毅提出4点建议：第一，坚持民生为本，帮助阿富汗应对人道主义危机；第二，兼顾当前长远，推动阿富汗走上开放包容发展道路；第三，采取零容忍态度，确保阿富汗远离恐怖主义；第四，广泛凝聚共识，促进各类涉阿富汗机制形成合力。

会议由二十国集团主席国意大利总理德拉吉主持，二十国集团成员、嘉宾国领导人或代表及有关国际组织负责人以视频方式出席。

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