新华社昆明10月12日电（记者张家伟 刘万利）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）领导人峰会12日在昆明举行。联合国秘书长古特雷斯和多国领导人在视频讲话中感谢中方为举办昆明大会及推动相关议题所作的努力，呼吁各方团结一致、加大行动力度、加强全球生物多样性保护。

古特雷斯在视频讲话中说，人类持续两个世纪的破坏自然的活动造成了生物圈灾难，COP15是人类与自然“停战”契机。

古特雷斯对中国召集和举办昆明大会推动“2020年后全球生物多样性框架”相关工作表示感谢。他说，这个框架应与应对气候变化《巴黎协定》以及其他有关森林保育、荒漠化治理以及海洋保护方面的多边协议形成合力，推动人和自然的关系重回正轨。这次大会应与即将在英国举办的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会一道，为人类与自然间的“永久和平协议”奠定基础。

俄罗斯总统普京在视频讲话中感谢中国国家主席习近平支持加强环境事务国际合作的努力，也感谢中方及联合国《生物多样性公约》秘书处组织以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题的昆明大会。

普京强调，保护生态环境是所有国家、全人类的共同任务，任何国家单打独斗都难以实现这一目标。考虑到各国的优先事项和具体情况，COP15推动的“2020年后全球生物多样性框架”特别关注发展中国家和最不发达国家的诉求，这尤其重要。他表示，希望框架纳入具体想法和建议，有助于实现全球环境再平衡。

埃及曾举办《生物多样性公约》第十四次缔约方大会。埃及总统塞西在发言中表示，埃及于2018年发起一项倡议，呼吁有关各方采取协调行动，以保护生物多样性、应对气候变化及其负面影响、并遏制土壤恶化和土地荒漠化。

土耳其总统埃尔多安在发言中说，本届大会的主题“生态文明：共建地球生命共同体”非常贴切。在应对气候变化和环境问题上，所有国家都应负起责任，参与其中。

法国总统马克龙在致辞中感谢习近平主席亲自推动保护生物多样性议题，期待明年线下参加大会第二阶段会议。他说，新冠疫情使公约缔约方不得不以线上线下相结合的方式召开此次大会，也让我们再次看到人类健康、经济繁荣、集体安全与良好的自然环境紧密相关。

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多说，世界经济发展与生态系统及生物多样性息息相关，国际社会需采取变革性的行动，通过扩大保护区范围，可持续地利用、修复生物多样性，来应对生物多样性丧失。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，在保护生物多样性问题上吉方对国际合作持开放态度并已为此做好准备。只有通过共同努力，才能保护生物多样性并实现人类与自然的和谐共处。

巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，巴新是发展中国家，需要发展资金，这样才能为保护生物多样性作出更大贡献。

英国王储查尔斯说，人类健康、经济健康和地球健康是相互关联的，COP15和即将在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会是国际社会“加速向更可持续方向发展不可错过的机遇”。

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