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中外学者合作新书《开眼看中国》在法出版

2021年10月12日21:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎10月12日电 （记者刘玲玲）近日，由法国知名作家马克西姆·维瓦斯、让-皮埃尔·帕奇等18位中外学者合作撰写的新书《开眼看中国》由法国德尔嘉出版社出版发行。

据介绍，该书收录了包括《“新冷战”抑或“难以想象的战争”》《关于中国贸易政策、对外政策及一些谎言》《新冠病毒与反华宣传》《香港：“革命”与“雨伞运动”》《中国与社会主义市场经济》《中国是多边主义和全球治理的支持者》《中国：现象级发展，两条路线之间的斗争与多元化》《谎言中的西藏》《开眼看中国》《关于中国经济增长》《美国反华“七宗罪”》《鹰与龙》《尽管特朗普和拜登不乐意，香港是中国的！》《对古巴来说，中国是榜样还是例证？》《新疆与西方媒体对华“过度妖魔化”》《为何存在两个中国：一个想象的和一个真实的？》等16篇文章，聚焦中国对外政策、中美关系、中国经济、新冠肺炎疫情以及香港、新疆、西藏等广泛议题，有理有据驳斥西方媒体炮制的涉华谎言谣言，帮助西方读者打破对媒体蓄意编造的“想象的中国”的错误认知，拥抱客观、全面、立体的中国，促进中西方之间理解、合作与友谊。

(责编：高歌、吴成良)

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