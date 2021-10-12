人民网北京10月12日电 10月12日，由国家心理健康和精神卫生防治中心与联合国儿童基金会驻华办事处共同主办，并得到国家卫生健康委员会疾病预防控制局指导的“不愧是你——青少年心理健康公益倡导活动”成功举办。来自政府部门和联合国机构的代表、专家学者和青少年代表出席了活动。联合国儿童基金会在活动上发布了题为《心之所想：促进、保护和关爱儿童心理健康》的《2021年世界儿童状况》报告（中文摘要版）。《世界儿童状况》是联合国儿童基金会的年度旗舰报告。

联合国儿童基金会驻华代表芮心月表示，每个儿童都享有心理健康的权利。尽管人们越来越认识到心理健康问题的影响，对这一问题的污名化却阻碍着儿童青少年寻求治疗，限制着他们成长、学习和发展的机会。每个人都应该作出努力，帮助青少年打破沉默，消除心理健康污名化。父母、照料者、教师和公众人物应共同营造一个安全的氛围，让青少年能放心地谈论心理健康话题。

国家卫生健康委疾病预防控制局精神卫生处副处长张树彬在活动致辞中表示，我们号召各级政府、有关部门、学校、医疗卫生机构、社区、社会组织等多方力量加强合作，共同维护和促进儿童青少年心理健康。

国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文说，青少年健康发展是国家的未来、民族的希望，是亿万家庭的福祉，是每一个人健康成长和幸福生活的根基。国家心理健康和精神卫生防治中心将按照国家的决策部署，持续关注青少年心理健康，促进儿童青少年心理健康发展。

《2021年世界儿童状况》报告指出，即使在2019新冠疫情来袭之前，儿童青少年就已面临着心理健康方面的困扰，但应对心理健康问题的资金投入长期不足。确诊精神疾病，包括多动症、焦虑症、自闭症、双相障碍、行为障碍、抑郁症、饮食障碍、智力障碍和精神分裂症，将严重影响儿童青少年的健康、教育、生活和未来的收入水平。

新冠疫情持续对儿童青少年的心理健康和福祉产生着重大影响。根据联合国儿童基金会的最新数据，全球范围内，至少七分之一的儿童受到了疫情限制措施的直接影响，超过16亿儿童的学业受到了干扰。疫情对青少年的日常生活、学习和娱乐所造成的冲击，加之他们对家庭收入和家人健康的担忧，导致许多青少年出现了恐惧、害怕的心理，并对未来感到忧虑。

报告呼吁营造关爱儿童的家庭氛围，构建安全的校园环境，帮助儿童青少年建立积极的同伴关系，从而降低儿童青少年罹患心理疾病的风险。

(责编：高歌、吴成良)