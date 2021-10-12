中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞。人民网 彭昱凯摄

人民网西宁10月12日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办、西宁市人民政府和人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会决赛于10月12日在青海省西宁市圆满落幕。

中国人民对外友好协会副会长李希奎、青海省外事办公室副主任应秀丽、西宁市人大常委会副主任郭力克、西宁市人民政府副市长张爱红、西宁市政协副主席全武、人民日报社青海分社社长刘成友出席决赛。青海省文联副主席谷晓恒，中国人民对外友好协会文化交流部主任朱丹，人民网总编辑罗华，《人民中国》杂志社总编辑王众一，中国传媒大学政府与公共事务学院副院长、教授周亭，中国传媒大学播音主持艺术学院教授、国家级普通话水平测试员曾志华应邀担任决赛评委，为选手现场打分。

李希奎在致辞中表示，几千年来“仁”的理念流淌在中国人血液里，体现在行为举止之中，涵养了中华民族“天人一体”的宇宙情怀，“天下一家”的人类关爱。把“仁”作为此次国际故事大会的主题，旨在让更多友人理解中华民族和平、和睦、和谐的理念。他说，当前新冠疫情仍在全球蔓延，共同的威胁和挑战，再次证明人类是一个整体，地球是一个家园。世界需要“仁爱”的精神力量，同心协力，和衷共济，携手共建人类命运共同体。希望选手们以汉字为媒，续汉字之缘，以本次大赛为契机，推动文明交流互鉴，开创人类更加繁荣、更加安宁的美好未来！

来自德国、哈萨克斯坦、阿根廷、印度、日本、叙利亚、法国、津巴布韦、刚果（布）、美国（按出场顺序排列）的10名选手以“仁”为主题，分别进行7分钟现场讲述。他们用流利的中文真情演绎与汉字的缘分，分享在中国刻骨铭心的动人故事，表达对中华文化“仁者爱人”的感悟与共鸣。

评委根据选手的中文表达能力、现场感染力、故事阐述的核心价值观、文明互鉴成效等打分。最终来自津巴布韦的杨靖拔得头筹，荣获特等奖；马丽（叙利亚）、晶晶（哈萨克斯坦）荣获一等奖；小雨（印度，10岁）、李宏宇（阿根廷）、艾杰（美国）荣获二等奖；谷下真里（日本）、查尔斯【刚果（布）】、李查（法国）、克里斯朵夫（德国）荣获三等奖。

本次国际故事大会以中国传统文化中儒家思想的核心“仁”为主题，自5月17日全球启动以来，得到来自海内外50多个国家和地区的3000余名中文学习爱好者的热烈响应。活动旨在通过展示选手对中国文化深层内涵的感悟，弘扬汉字博大精深的魅力，传达中华文明自古以来源远流长的价值追求，传递相互尊重、公平正义、合作共赢的和谐愿景，共同谱写人类大家庭因汉字结缘、相知相融的友好佳话。

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