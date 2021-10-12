人民网北京10月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：就在刚才，习近平主席以视频方式出席了《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表重要讲话，呼吁国际社会加强合作，共建地球生命共同体。你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：今天下午，习近平主席以视频方式出席在云南昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表重要讲话，向国际社会展示了东道国的大国风范和担当，为未来全球生物多样性治理指明了方向和目标。国际社会高度赞赏，反响热烈。

当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。在疫情持续蔓延背景下，如何实现绿色复苏、推动可持续发展是各国面临的重大课题。

峰会上，习近平主席高瞻远瞩地阐述了“人类要共建怎样的地球生命共同体”这个时代之问，提出构建人与自然和谐共生、经济与环境协同共进、世界各国共同发展的地球家园，为未来全球生物多样性保护设定了宏伟目标。

习近平主席进一步回答了“人类要怎样共建地球生命共同体”这个时代难题，呼吁以生态文明建设为引领，协调人与自然关系；以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展；以人民福祉为中心，促进社会公平正义；以国际法为基础，维护公平合理的国际治理体系。上述倡议为全球生物多样性治理指明了前行道路，贡献了中国智慧和方案。

正如习近平主席所说，行而不辍，未来可期。中方愿与各方一道，以本次昆明大会为起点，采取切实行动，携手共建地球生命共同体。

《环球时报》记者：近日，海外社交媒体曝光了疑似所谓“维吾尔特别法庭”“证人”出场费及分赃比例。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。报道还显示，在总额为100700英镑的费用中，占比最大的是一个姓王的“匿名证人”，获利43000磅。这个人以“2018年被派往新疆调查分裂活动的前警察”身份自居，散布大量涉疆虚假信息。而正是同一个人，却在CNN报道中摇身一变，改成了姓江，连CNN自己也承认“无法单方面证实其说法”。在昨天的新疆维吾尔自治区第57场涉疆问题发布会上，自治区人民政府新闻发言人直言，刚才提到的这个人言论编得实在太假了。

中方多次强调，所谓“维吾尔特别法庭”是由暴恐分裂组织“世维会”资助、一小撮反华分子进行招摇撞骗的工具，既无任何法律资质，也不具备任何公信力。如果上面提到的这个报道属实，它将再次证明所谓“维吾尔特别法庭”就是一个彻头彻尾的“谎言制造机”。这帮反华分子不惜花钱请骗子、花钱买谎言。他们为了祸乱新疆、抹黑中国而采取的手段可谓无所不用其极。

谎言重复一千次仍然是谎言。虽然这些小丑们处心积虑，耍尽花活，但是这部闹剧观者寥寥，那些谎言应者无几。这足以证明，国际社会已经不再相信他们散布的虚假信息，甚至已经开始对此厌恶反感。中国新疆的发展只会越来越好，国际社会主张客观、公正看待中国治疆政策的声音也必将越来越多。

新华社记者：近段时间，台湾个别政治人物多次“投书”外国媒体，刻意歪曲联大2758号决议，声称这一决议“没有决定台湾代表权，甚至里面连台湾都没提到”，还妄称引用这一决议阻止台湾加入联合国不妥当，“争取参与联合国是全民共同期待”。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾个别政治人物的言论毫无道理。对联合国大会涉台问题，中方已多次表明立场。我愿再强调以下几点：

第一，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。我们坚持一个中国的立场不会改变，反对“两个中国”和“一中一台”、反对“台独”的态度不容挑战，捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。

第二，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。1971年通过的联大第2758号决议已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。台湾作为中国的一个省，根本没有资格加入联合国。多年来的实践充分表明，联合国和广大会员国均承认世界上只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分，充分尊重中国对台湾行使主权。

第三，联大第2758号决议体现了国际公认的法律事实，白纸黑字，不容台湾当局和任何人肆意抵赖和歪曲，任何形式的“台独”之路都不可能得逞。台湾个别人在国际上炒作这一议题，是对一个中国原则的公然挑战和严重挑衅，是对联大第2758号决议的公然违反，也是典型的“台独”言论。我们对此坚决反对。这一言论在国际上也注定不会有任何市场。

我们相信，中国政府和中国人民维护国家主权和领土完整、反对分裂、实现国家统一的正义事业，一定将继续得到联合国及广大会员国的理解和支持。

彭博社记者：最近，一项民调显示超过75%的加拿大人认为政府应禁止华为参与加拿大5G网络建设，这一比例高于2019年的53%。加拿大总理特鲁多还没有排除将华为纳入加拿大5G建设的可能性，预计将很快作出决定。外交部对此有何评论？

赵立坚：我想强调的是，中国和加拿大经贸合作的本质是互利共赢。华为5G产品的先进性和安全性已经得到全球大多数运营商的认可。加方应秉持客观公正态度，独立自主作出符合自身利益的选择，为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

中新社记者：据报道，联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书表示，中国是全球生物多样性保护的强有力支持者和贡献者，在促进人与自然和谐共生方面值得各国学习。我们也注意到，刚刚过去的十一长假期间，许多网友都晒出拍下的中国缤纷多彩的自然景观。请问发言人如何看待中国在保护生态环境和生物多样性方面的努力和贡献？

赵立坚：作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国积极开展履约工作，制定实施《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011-2030年）等一系列政策措施，创新治理模式，一体推进生态保护和修复，划定并严守红线，走出了一条中国特色生物多样性保护之路。

经过多年不懈努力，曾经黄沙漫天的地方如今绿满山川，中国森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”，90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群已得到有效保护，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列，大熊猫、朱鹮等珍稀动物种群数量不断增加。与此同时，人们保护环境、保护生物的意识也切实得到提高。今年云南野生大象迂回行进1000多公里，沿途受到当地政府与群众的关心与保护，也得到世界人民点赞称道。这些都是中国生物多样性保护取得的积极成果。

生物多样性是全球环境治理的重要议题。中国在不断推进自身生物多样性保护工作的同时，积极参与全球生物多样性治理，推动生物多样性保护国际合作。中国倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，先后与100多个国家开展环保交流合作，实施一大批生物多样性合作项目。同时，中国积极出资，助力全球生物多样性保护。我刚才介绍了习近平主席以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话的情况。习近平主席的重要讲话为未来全球生物多样性治理指明了目标和方向。

目前，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议正在昆明举办。中方将与各国一道，助力全球生物多样性治理迈上新台阶。面向未来，中国将始终做万物和谐美丽家园的维护者、建设者和贡献者，与国际社会共同努力，推动建设更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新体系，实现人与自然和谐共生美好愿景，共同建设清洁美丽世界。

《中国日报》记者：日前，伊拉克举行国民议会选举，初步计票结果已于11日公布。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对伊拉克顺利举行新一届国民议会选举表示欢迎，希望伊拉克各派别以此次大选为契机，进一步加强团结，推动国内政治进程取得新进展，早日实现国家长治久安和繁荣发展。

(责编：高歌、吴成良)