新华社昆明10月12日电（记者林小春 陈绍华）法国总统马克龙12日在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上说，地球生病了，人类也不会健康，希望在中国昆明举办的大会能够通过“富有雄心”的“2020年后全球生物多样性框架”，帮助国际社会更好应对挑战。

马克龙发表视频致辞时感谢习近平主席亲自推动保护生物多样性议题，期待明年线下参加大会第二阶段会议。他说，新冠疫情使公约缔约方不得不以线上线下相结合的方式召开此次大会，也让我们再次看到人类健康、经济繁荣、集体安全与良好的自然环境紧密相关。

他说，只要人类想继续生活在地球上，就必须停止破坏自然，与其和谐相处。国际社会必须推动形成合力，尊重自然，坚持保护和修复生态系统。

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会定于11日至15日和2022年上半年分两阶段召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”将在第二阶段会议上审议和决定。

(责编：杨光宇、胡永秋)