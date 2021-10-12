新华社日内瓦10月12日电 日前，中国多家社会组织向联合国人权理事会第48届会议提交11篇书面发言，多角度宣介中国在促进人权保护方面的重要实践和成就，为完善全球人权治理贡献中国经验。

中国国际交流协会和中国少数民族对外交流协会在书面发言中表示，中国坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。一方面，不断完善以宪法为核心、以民族区域自治法为骨干、以自治条例和单行条例为主要内容的中国特色社会主义民族法律法规体系，依法保护少数民族权利。另一方面，坚持“全面小康一个民族也不能少”的理念，全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。其中，在民族地区全面普及9年义务教育，在西藏自治区、新疆维吾尔自治区的南疆地区等实现了从学前到高中阶段15年免费教育，依托教育助力民族地区脱贫发展；与城市治理相结合，协助少数民族流动人口解决就医、住房、子女入学等困难，开展民族团结进步创建工作。通过采取综合性举措，不断巩固发展平等团结互助和谐的民族关系，维护民族团结和社会稳定。

北京市民间组织国际交流促进会与北京市有关社会组织、高校提交联合书面发言，从家庭教育、妇女就业、法治建设等不同角度介绍了中国在妇女权利保护方面的经验做法，倡导赋予全球女性更多发展动力，进一步发挥女性智慧和影响力，共建和谐美好的新世界。

友成企业家扶贫基金会在书面发言中分享了中国社会组织帮助中国农村地区妇女创业增收的成功实践，认为保障妇女发展权是一项需要长期坚持的事业，只有政府、企业、社会组织等齐心协力，才能真正保障妇女权益。

北京春晖博爱儿童救助公益基金会表示，在国家政策引导和支持下，中国社会组织与新疆、西藏等少数民族地区儿童福利机构开展合作，依法保障少数民族地区儿童生存权、发展权等基本权利，有效提升了他们的获得感、幸福感、安全感。

北京青少年法律援助与研究中心认为，各国应携手缩小数字鸿沟，降低互联网使用成本，帮助欠发达地区儿童更好地使用互联网。同时，应致力于营造公平、友好的网络环境，坚决打击针对儿童的网络剥削和欺凌行为。

中国慈善联合会在书面发言中表示，中国社会组织秉持人道主义精神，积极汇聚各方资源，为受到地震、洪水等自然灾害影响的困难群众提供实实在在的帮助。

中华职业教育社在书面发言中表示，在政府部门大力支持下，中国社会组织通过公益性职业教育和技能培训帮助城市下岗失业人员、农村劳动力、残疾人员等城乡弱势群体实现就业，带动了贫困地区快速发展。

中国扶贫基金会在书面发言中谈到，中国社会组织在国内助力完成脱贫攻坚任务的同时，还在亚洲和非洲开展民生项目，在尊重当地习惯的基础上分享中国减贫经验与做法，为促进实现联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

(责编：高歌、吴成良)