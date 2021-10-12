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迪拜世博会开幕10天接待量逾41万人次

2021年10月12日19:01 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜10月12日电（记者苏小坡）2020年迪拜世博会11日宣布，开幕以来头10天共接待参观者41.17万人次，其中三分之一来自国外。

　　世博会组委会表示，外国参观者来自170多个国家和地区。随着跨境旅行逐渐恢复，外国参观者占总参观人数的比例预计还将上升。

　　国际展览局秘书长迪米特里·科肯切斯对媒体说：“2020年迪拜世博会无疑是成功的。我们看到的（参观者）数字令人鼓舞，这表明全世界的人们都希望重新建立联系，共同期待更美好的未来。”

　　阿联酋国际合作事务国务部长、迪拜世博局主任莉姆·哈希米表示：“前10天统计的参观人数反映了世界各地参加2020年迪拜世博会的热情。我们期待更多参观者的到来。”

　　组委会介绍，迪拜世博会于9月30日启动了虚拟世博会，当天吸引300万人次观看开幕式直播。10月1日至10日，累计线上参观者达500万人次。

　　迪拜世博会以“沟通思想，创造未来”为主题，是在中东地区举办的首届世博会，共有192个国家确认参展，预计将吸引2500万人参观。

　　迪拜世博会原定于2020年10月20日至2021年4月10日举行，受新冠疫情影响，推迟到2021年10月1日至2022年3月31日举行，仍使用“2020年迪拜世博会”的名称。

(责编：高歌、吴成良)

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