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生物多样性支撑人类赖以生存的自然系统——访澳国家昆虫收藏馆主管戴维·耶茨

2021年10月12日18:30 | 来源：新华社
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新华社堪培拉10月12日电 专访：生物多样性支撑人类赖以生存的自然系统——访澳国家昆虫收藏馆主管戴维·耶茨

新华社记者岳东兴 白旭

澳大利亚国家昆虫收藏馆主管戴维·耶茨日前接受新华社记者专访时表示，他对正在中国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）充满期待，因为生物多样性支撑人类赖以生存的自然系统，但其重要性往往被忽视，全球应以此次会议为契机，继续为保护生物多样性而努力。

位于堪培拉的该收藏馆是澳大利亚联邦科学与工业研究组织的一个机构，拥有超过1200万个标本。耶茨说，生物多样性的重要性在于，它支撑着人类生活的自然系统。但“因为它一直存在，我们常认为这是理所当然的，却没有意识到它所做的惊人工作”。

他举例说，为大气产生更多氧气，减少河道的水污染，为植物授粉，维持和提升土壤的健康等，这些都是生物多样性为人类做的各种事情，社会经济发展也依赖于此。

耶茨期待COP15各方能关注以下方面：让更多陆地和海洋成为维持生物多样性的保护区，减少入侵物种的影响，尽可能多地管理排入大气的二氧化碳和其他污染物，减少世界各地一次性塑料的使用，以及减少化学品和杀虫剂的排放。“这些方面的措施不仅有助于生物多样性，而且从长远看肯定会帮助人类。”他说。

耶茨积极评价中国的生物多样性保护。他说，在过去几十年里，中国让大量人口摆脱贫困，同时在保护生物多样性方面做出了惊人的努力。这是一种令人难以置信的平衡性工作，中国应为之感到自豪。

“因为在保护像藏羚羊和大象这样的动物时，意味着要为它们保留非常大面积的土地，”他说，“我认为许多其他国家可以从中国成功提高人们的生活水平并保护生物多样性的努力中学到很多东西。”

耶茨表示，中国还在努力管理碳排放，在全球起到榜样作用，推动世界绿色低碳发展。

耶茨说，现在人们越来越认识到，生物多样性的价值巨大，比如在减少废弃物方面非常有用。他了解到，有很多公司在致力于使用一些昆虫来分解废弃物，而不仅仅是将其投入垃圾填埋场。“教育人们了解生物多样性的价值和利用生物多样性的新方法，是非常有意义的。”

(责编：杨光宇、胡永秋)

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