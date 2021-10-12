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鄱阳湖白鹤保护案例进入“全球典型案例”名单

2021年10月12日17:03 | 来源：央视新闻客户端
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　　由国际鹤类基金会（ICF）与江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局共同合作的“鄱阳湖白鹤保护的探索与实践”案例，从全球26个国家的258个申报案例中脱颖而出，成功入选 “生物多样性100+全球典型案例”名单。入选案例将汇编成册，在联合国《生物多样性公约第十五次缔约方大会期间发放，供所有行业部门交流与分享，后续还将正式出版中英文图书，以广泛宣传。

　　“鄱阳湖白鹤保护的探索与实践”案例是对白鹤及其他鹤类的保护、监测、公众教育等方面的研究与探索。1998年，长江特大洪水对鄱阳湖湿地生态系统造成严重影响，国际极危动物（“极危”比“濒危”等级更高，“极危”之上的等级就是灭绝）白鹤面临着严重的食物短缺问题，为掌握白鹤等鹤类的种群数量与分布，实现更有针对性地保护，国际鹤类基金会与江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局于1999年共同启动了鄱阳湖鹤类与湿地生态监测项目并持续至今，还在公众和社区环境教育、水鸟保护地水资源管理方面开展了大量卓有成效的工作。通过多方共同努力，白鹤种群数量从20世纪80年代的100余只增长到20世纪90年代的近3000只，目前白鹤数量稳定在3600只至4000只。

　　（总台记者 范存宝 刘昀彤）

　　（编辑 刘竞尧）

(责编：崔译戈、燕勐)

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