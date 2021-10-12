近日，青年画鹤名家丁智慧喜获国际鹤类基金会授予的“鹤类保护与鹤文化形象大使”殊荣。国际鹤类基金会创始人主席，乔治·阿奇博（George Archibald）博士在贺电中称，丁智慧先生值得拥有“鹤类保护与鹤类文化形象大使”称号，将把其画作挂到国际鹤类基金会总部的宣教中心，让来自世界各地的访客都能够欣赏。同时，向丁智慧先生发出访问国际鹤类基金会的邀请。

丁智慧出生于艺术世家，是花鸟大家丁宝栋之子，也许是因为从小受父亲的熏陶与教化的缘故，他在艺术的修养与创造上有所突破和发展，这也成就了丁智慧的绘画生涯。对于丁智慧来讲，父亲是他艺术生命里的领路者与启蒙者，同时他也在一直打造着属于自己的艺术世界。 20年来，他执着于鹤类保护与绘画传承。他常说，鹤类的兴衰是鹤类生存的湿地和草地的生态系统整体是否健康的绝佳指标，从这个意义上讲，鹤类是一种“旗帜物种”。

丁智慧指出，艺术具有直观性，可以进入审美者的心灵，在灵魂深处产生共鸣，对社会尤具亲和力。环境保护文化艺术先行，倡导人与自然和谐共生，用传统笔墨写意仙鹤精神，鹤类保护就是生态环境保护，绿水青山保护。

据悉，国际鹤类基金会（International Crane Foundation），简称ICF，成立于1973年，是全球唯一一家专门致力于研究和保护全球鹤类的公益性非营利组织，总部位于美国威斯康星州巴拉布市。ICF在全球50多个国家，以科学研究、湿地保护与恢复、环境教育等方式，为保护鹤类及其赖以生存的栖息环境作出努力。 ICF是最早在中国开展鹤类保护研究的国际非政府组织之一，创始人乔治·阿奇博博士于1979年访问北京，与中国科学家寻找白鹤越冬地，从此开启了ICF与中国的故事篇章。依照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》的要求，2016年ICF正式成立国际鹤类基金会（美国）北京代表处，业务主管单位为国家林业和草原局。工作主要集中在以白鹤、丹顶鹤、白枕鹤、白头鹤保护为主的东部迁飞路线保护和青藏高原地区的黑颈鹤保护。

“2021年，是我国“十四五”开局之年，“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出，我国将构筑生物多样性保护网络，加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，守住自然生态的安全边界，促进自然生态系统质量整体改善。用笔墨艺术助力联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）胜利召开，共建地球生命共同体与每个人息息相关，人人都应该做践行者、推动者。保护地球环境，保护野生动物，绝不仅仅是一句口号，而应成为我们日常生活习惯、行动准则。”丁智慧如是说。

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