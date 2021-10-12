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《法国一战华工的故事》法文版出版

2021年10月12日16:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎10月12日电 （记者李永群）《法国一战华工的故事》法文版近日由巴黎太平洋通出版社出版。本书由法国欧华历史学会会长叶星球撰写，法国汉学家李恒永翻译。

叶星球表示，“该书法文版的出版是我多年的愿望，我希望法国主流社会和法国的华侨华人，尤其华二代，华三代，能了解这一段鲜为人知的前辈道路和历史功绩。也为法中两国人民之间进一步互相了解，尽一份绵薄之力！”

一战华工的历史，也是法国历史的一部分。法国总统马克龙曾通过社交媒体向华人致敬：“我向你们同胞致敬，他们在第一次世界大战之际来到法国，支持我们的抗战。很多人留在法国，在这苦难的时刻，他们是我们的兄弟。”

第一次世界大战开始后，英法盟军在战场上失利，便和当时的中国政府达成协议，中国一共派出14万华工到法国从事战地后勤服务，与法国人民共赴国难。应该说，法国在第一次世界大战中取得最后的胜利，其中也有中国华工所做的贡献。

人们往往忽视了华人参战的历史。叶星球强调，华人有直接加入法军参战的历史。1913年到法国留学的中国青年朱斌候，毅然加入法国的外籍兵团。他当时登记的名字叫艾蒂尼。朱斌侯在飞行大队担任战斗机飞行员的一年零一个月里，在空战中取得了击落敌机两架，迫降两架，击伤敌机一架，击落侦察气球一枚的战果。法国空军司令部对他的评价是“勇敢、机敏、忠诚”，“精力充沛、英勇善战”。其事迹登入官报，通报全军，并给予奖励。

战争结束后，大多数华工回到了国内。其中3000多人继续留在法国生活，参加了法国的战后重建。 

(责编：崔越、常红)

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