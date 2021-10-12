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新西兰将加速接种新冠疫苗

2021年10月12日16:23 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿10月12日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理阿德恩12日在新冠疫情例行发布会上宣布，本周六（16日）将举行全国疫苗接种推广活动，争取在最短时间内提高新冠疫苗覆盖率，以应对该国近来不断蔓延的疫情和日渐复杂化的防疫趋势。

　　本轮疫情以来，新西兰报告的绝大部分确诊病例集中在奥克兰。但近一周以来，不明来源病例增多，除奥克兰外，怀卡托、远北等地区陆续报告社区传播病例，显现出疫情蔓延的趋势。同时，奥克兰地区新冠感染者就医及发展成重症的情况增加，多名医护人员确诊感染，医疗机构压力开始显现。

　　目前，奥克兰、远北和怀卡托地区均处在三级防疫响应下，其他地区为二级响应。新西兰政府正在考虑用更高的疫苗覆盖率和更灵活精准的管控模式逐步代替大规模的严格封锁。

　　新西兰政府提出，要让12岁以上人群新冠疫苗接种率达到90%的目标并全力实施。与此同时，政府要求卫生和教育领域的工作人员必须在年底前强制接种新冠疫苗，拒绝接种者可能失业；对5岁至11岁人群接种新冠疫苗进行论证和审批；研究疫苗护照的可行性等。

　　新西兰卫生部11日数据显示，全国完成疫苗接种人口超过243万，占该国12岁及以上符合接种条件人群的58%。

(责编：崔译戈、燕勐)

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