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世界关节炎日：走出关节炎病的治疗误区

2021年10月12日16:20 | 来源：新华网
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　　新华社沈阳10月12日电（记者于也童）10月12日是世界关节炎日。专家提醒，关节炎病要早预防、早诊断、早治疗，患者在治疗时应注意走出几个常见的误区，防止病情加重。

　　很多人认为关节炎病是老年人的“专属”，事实上，近年来，年轻人关节炎病的发病率也有所上升，过量运动或运动方法不当都有可能导致关节炎病。

　　沈阳市中医院软伤科主任商雷提醒，关节炎病的治疗首先不能过分依赖止痛药，止痛药只能暂时缓解疼痛，治标不治本。其次，关节炎病的治疗忌见好就收。“许多患者凭感觉行事，疼痛稍有缓解就停止治疗，其实炎症或损伤并没有完全恢复，容易在短期内反复发作。”商雷说。

　　对患有膝关节骨性关节炎的患者，沈阳积水潭医院关节外科主任柳剑提醒，这样的患者在日常生活中，要尽量少走远路、少爬山、少拿重东西、干重活，避免关节受累。“膝关节骨性关节炎患者还需要控制体重，减轻对膝关节的压力，我们提倡通过游泳来锻炼身体，这项运动既减肥，又不太伤膝盖。”柳剑说。

　　此外，有人误以为关节炎病是缺乏锻炼引起的，事实上，过量锻炼反而会加速关节的磨损和老化，对关节炎病患者来说，要避免大运动量、长时间的体育运动。

　　“还有人认为关节炎病是小毛病，不用治疗，这也是一大误区。”商雷说。他提示，虽然有些关节疾病有自限性倾向，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈，但仍有很大一部分需要通过治疗才能取得更好的效果，及时就医才是重中之重。

(责编：崔译戈、燕勐)

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