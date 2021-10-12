新华社昆明10月12日电（记者张家伟 刘万利）联合国秘书长古特雷斯12日说，全球生态系统崩溃将重创发展中国家，正在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）是人类与自然“停战”契机。

古特雷斯在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表视频讲话时警告，人类持续两个世纪的破坏自然的活动造成了生物圈灾难。当前物种灭绝速度是过去1000万年平均水平的数十到数百倍，而且还在加速。逾百万种植物、哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和无脊椎动物处于危险中，其中许多物种灭绝将在几十年内发生。到2030年，全球生态系统崩溃每年可能造成近3万亿美元的损失，而受最大影响的将是一些最贫穷、负债最重的国家。

古特雷斯对中国召集和举办昆明大会推动“2020年后全球生物多样性框架”相关工作表示感谢。他说，这个框架应与应对气候变化《巴黎协定》以及其他有关森林保育、荒漠化治理以及海洋保护方面的多边协议形成合力，推动人和自然的关系重回正轨。这次大会应与即将在英国举办的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会一道，为人类与自然间的“永久和平协议”奠定基础。

古特雷斯还就框架制定提出5方面建议：支持全球所有人享有健康环境的合法权利；支持旨在解决生物多样性丧失问题的国家政策和计划；推动国家和全球层面核算体系转型，体现经济活动对自然和气候等的真正影响；对发展中国家提供一揽子支持，包括财政资源和技术转让；终止对农业等领域的不合理补贴，将相关资金转投生态环境修复领域。

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